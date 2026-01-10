Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»

Το Art Deco ξενοδοχείο The Mark, το οποίο στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο της δεκαετίας του 1920, στη γωνία της 77ης Οδού και της Madison Avenue στην καρδιά του Upper East Side του Μανχάταν, γιορτάζει 100 χρόνια ζωής με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Assouline, δια χειρός Derek Blasberg, του best seller συγγραφέα των New York Times.

Η έκδοση προσφέρει μια ματιά στο εσωτερικό ενός από τα πιο αξιοσημείωτα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, εξερευνώντας την εκατονταετή κληρονομιά του στην περιοχή Upper East Side και την επιρροή του στη μόδα, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία – όχι μόνο αποτελεί συνώνυμο του Met Gala, αλλά και έχει εμφανιστεί σε σειρές όπως το «Succession» και το «Just Like That…», ενώ παρουσιάστηκε στο εναρκτήριο επεισόδιο του «The World’s Most Luxurious Holidays» στο Channel 4.

Ιστορία αγάπης

Το The Mark, για το οποίο η Vogue έγραψε κάποτε ότι διαθέτει ίσως το πιο «διάσημο λόμπι του κόσμου», φιλοξένησε τον πρώτο του ταξιδιώτη το 1926 και τις δεκαετίες που ακολούθησαν άρχισε να κοσμεί καταλόγους με τα καλύτερα καταλύματα στον κόσμο, όπως τον «The World’s 50 Best Hotels», μετά την ανακαίνισή του το 2005 από τον Γάλλο διακοσμητή Jacques Grange, ο οποίος εκσυγχρόνισε τους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου, διατηρώντας παράλληλα τον αρχικό χαρακτήρα του κτιρίου.

«Η δημιουργία του βιβλίου της Assouline αντικατοπτρίζει 20 χρόνια εξέλιξης», δήλωσε ο Izak Senbahar, συνιδιοκτήτης του ακινήτου, όπως αναφέρει το περιοδικό WWD.

«Στην ουσία, το βιβλίο είναι μια ιστορία αγάπης», πρόσθεσε.

Μοναδικά έργα, μοναδικών καλλιτεχνών

Με μια λίστα πελατών που κυμαίνονται από τον Yves Saint Laurent έως διασημότητες του σήμερα (Cardi B εικάζουμε ότι είναι το αγαπημένο σου, γιατί σε βλέπουμε συχνά εκεί) που το επισκέπτονται κάθε χρόνο πριν αποχωρήσουν για το Met Gala, η ικανότητα του Grange να εναρμονίζει το διαχρονικό με το σύγχρονο αποτέλεσε τη βάση για το τολμηρό στυλ του The Mark.

Ο Γάλλος σχεδιαστής συνεργάστηκε με τον Παριζιάνο αντικέρ, Pierre Passebon, αναθέτοντας του τη δημιουργία ενός θησαυρού αντικειμένων τέχνης, επίπλων και φωτιστικών, ώστε να δημιουργήσει ξεχωριστά σκηνικά σε όλο το ξενοδοχείο.

Όλα τα έργα που φιλοξενεί το ξενοδοχείο, έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για το The Mark από διάσημους καλλιτέχνες και τεχνίτες: από τους Ron Arad, Vladimir Kagan, Mattia Bonetti, Paul Mathieu, Eric Schmitt, Rachel Howard, Todd Eberle μέχρι τον Karl Lagerfeld.

Το ρετιρέ

Last but not least -κοινώς δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε- ότι με την πάροδο του χρόνου, το The Mark έγινε συνώνυμο με το Met Gala, λειτουργώντας ως το ανεπίσημο σημείο εκκίνησης της εκδήλωσης (σίγουρα έχετε δει φωτογραφίες των αγαπημένων σας καλλιτεχνών στο κόκκινο χαλί του ξενοδοχείου) και, γιατί αυτή η σύνδεση δεν αποτελεί έκπληξη;

Η απάντηση είναι απλή.

Από την σουίτα του ρετιρέ, τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Αμερική, έως τα ποδήλατα-ταξί, το ξενοδοχείο συνεχίζει να προσελκύει διακεκριμένους επισκέπτες που αναζητούν ιδιωτικότητα και έναν χώρο με χαρακτήρα – κάπου έλεος με τα σκανδιναβικού στυλ, ανέραστα ξενοδοχεία, ας επιστρέψει και πάλι ο μαξιμαλισμός.

Άλλωστε, η γκάμα των παροχών του The Mark ενισχύει το κύρος του. Το ακίνητο στεγάζει το flagship salon του Frédéric Fekkai, το Caviar Kaspia at The Mark, το The Mark Restaurant by Jean-Georges και μια μπουτίκ Assouline, τα οποία συμβάλλουν στην φήμη του ως στυλοβάτη της ζωής στην περιοχή.

*Με πληροφορίες από: L’Officiel Arabia | WWD