H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Ο τελευταίος μισός αιώνας της ιστορίας του Αφγανιστάν ήταν τόσο καταστροφικός που είναι εύκολο να ξεχάσουμε πόσο πλούσιος ήταν κάποτε ο πολιτισμός της χώρας. Οι Μογγόλοι το θεωρούσαν πάντα πολύ πιο εκλεπτυσμένο μέρος από την Ινδία και το έβλεπαν ως πηγή των μεγαλύτερων ποιητών και καλλιτεχνών της περιοχής, καλλιγράφων και μικρογράφων, αρχιτεκτόνων και κεραμοποιών.

Το Παρίσι της Ανατολής

Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, στο αποκορύφωμα της χίπικης διαδρομής, καθώς το Αφγανιστάν γέμιζε με ταξιδιώτες «φτιαγμένους με χόρτο και με λίγα μετρητά», η Καμπούλ ήταν ακόμη γνωστή ως το Παρίσι της Ανατολής.

Τα απομνημονεύματα της εποχής περιγράφουν έναν κόσμο με μίνι φούστες, τζαζ κλαμπ, μπόουλινγκ και παγωτατζίδικα. Αυτός ο κόσμος συνδεόταν με μια φτωχή αλλά εξαιρετικά όμορφη αγροτική ενδοχώρα, όπου η ζωή περιστρεφόταν γύρω από τη συγκομιδή των αμπελιών και την ετήσια άφιξη των καραβανιών των νομάδων από το Διάδρομο Βαχάν.

Σήμερα είναι οι Ταλιμπάν με τις μαύρες γενειάδες και τα τουρμπάνια που περπατούν στην αυλή του κυβερνητικού Intercon, το οποίο διατηρεί τη μοναχική του αγρυπνία πάνω από την Καμπούλ σαν σιωπηλός φρουρός στον πευκόφυτο λόφο του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elise Blanchard (@eliseblchrd)

«Το καλύτερο ξενοδοχείο στην Καμπούλ»

Μια γρήγορη περιήγηση στους οδηγούς της εποχής αποκαλύπτει ένα Αφγανιστάν αφάνταστα διαφορετικό από το σημερινό: βασιλικά πανηγύρια, επιδείξεις μόδας και εστιατόρια apres-ski.

Απέναντι σε μια φωτογραφία ενός γιγαντιαίου σωρού πεπονιών – «τα νόστιμα αφγανικά φρούτα είναι μια απόλαυση για τους ταξιδιώτες» – θα έβλεπες μια εικόνα «ενός τουρίστα και της κυνηγετικής του ομάδας στα βουνά Παμίρ με ένα πρόβατο Μάρκο Πόλο». Το πιο οδυνηρό από όλα είναι οι εικόνες από τους ανεκτίμητους θησαυρούς του Μουσείου της Καμπούλ, σχεδόν όλοι από τους οποίους λείπουν τώρα ή έχουν καταστραφεί, μετά τη λεηλασία κατά τη διάρκεια της κατάληψης της Καμπούλ από τους Μουτζαχεντίν τη δεκαετία του 1990 και τη διάλυση όσων απέμειναν από τους Ταλιμπάν το 2001.

Σε τέτοιους οδηγούς, υπήρχε μόνο ένα μέρος για να μείνετε: το InterContinental. Αυτό είναι «το καλύτερο ξενοδοχείο στην Καμπούλ» των γοητευτικών και συχνά εκπληκτικών απομνημονευμάτων της ξένης ανταποκρίτριας Lyse Doucet.

«Αφγανοί πρίγκιπες, πριγκίπισσες με κοσμήματα και ξένοι απεσταλμένοι από την Ανατολή και τη Δύση με μεταξωτές γραβάτες, σατέν σαρίκια, αραβικές keffiyeh … κάτω από το λεπτό, μισοφέγγαρο»

Ο Ahmad Zahir (ο «Elvis του Αφγανιστάν»)

Το «Intercon», όπως ήταν γνωστό, ήταν ένας φάρος εκλέπτυνσης όπου οι παριζιάνικοι μόδιστροι άνοιγαν μοντέρνες μπουτίκ και οι Ιταλοί κομμωτές ανταγωνίζονταν τα αντίπαλα σαλόνια τους.

Διάσημοι Αφγανοί αστέρες του τραγουδιού, όπως ο Ahmad Zahir (ο «Elvis του Αφγανιστάν»), χαλάρωναν δίπλα στην πισίνα, ενώ η Αφγανή φίλη του, μοντέλο της Vogue, περνούσε με το μπικίνι της. Το βράδυ, οι επισκέπτες μπορούσαν να επιλέξουν αν θα έπιναν αφγανικό κονιάκ στο κοκτέιλ σαλόνι Νουριστάν, αν θα δειπνούσαν με εσκαργκότ στο σούπερ κλαμπ Παμίρ ή αν θα παρακολουθούσαν τον ετήσιο διαγωνισμό Μις Αφγανιστάν στην αίθουσα χορού, ακολουθούμενο από χορό με την Γκλόρια Γκέινορ στην υπόγεια ντισκοτέκ.

«Αφγανοί πρίγκιπες, πριγκίπισσες με κοσμήματα και ξένοι απεσταλμένοι από την Ανατολή και τη Δύση με μεταξωτές γραβάτες, σατέν σαρίκια, αραβικές keffiyeh … κάτω από το λεπτό, μισοφέγγαρο».

Το είδος της ελευθεριάζουσας δυτικής νεωτερικότητας που αντιπροσώπευε το ξενοδοχείο, και η διαφθορά που το χρηματοδότησε σε μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, ήταν εν μέρει υπεύθυνη για την πρόκληση δυσαρέσκειας

Πρόκληση δυσαρέσκειας

Η Doucet αναγνωρίζει ότι το InterContinental της Καμπούλ, «ένα λευκό κουτί από τσιμέντο και ατσάλι», ήταν πάντα, από τα εγκαίνιά του το 1969, «μια ιριδίζουσα φούσκα που αιωρούνταν πάνω από τις έγνοιες της πόλης».

«Υπονοεί μάλιστα ότι το είδος της ελευθεριάζουσας δυτικής νεωτερικότητας που αντιπροσώπευε το ξενοδοχείο, και η διαφθορά που το χρηματοδότησε σε μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, ήταν εν μέρει υπεύθυνη για την πρόκληση δυσαρέσκειας που τελικά οδήγησε σε καταστροφικές και βίαιες αντιδράσεις – κυρίως ισλαμιστικές» γράφει ο William Dalrymple στον Guardian και συνεχίζει:

«Παρ’ όλα αυτά, η Doucet καταφέρνει να καταστήσει το ξενοδοχείο ένα περίεργα επιτυχημένο πλαίσιο για μια σαρωτική κοινωνική ιστορία του Αφγανιστάν κατά τον τελευταίο μισό αιώνα και ένα συγκινητικό σύμβολο της αξιοσημείωτης ικανότητάς του να υπομένει όποια φρίκη του έχει επιφυλάξει η μοίρα».

Ο Οσάμα μπιν Λάντεν, ο εγκέφαλος της Αλ Κάιντα, περνάει μέσα από το ξενοδοχείο σχεδόν αθέατος, όπως και ο Μουλά Ομάρ, ο μονόφθαλμος ηγέτης των Ταλιμπάν

Η διάλυση της γαμήλιας γιορτής

Το βιβλίο ξεκινά αμέσως μετά την παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Μπάιντεν, με την περιγραφή της τραγικής διάλυσης μιας γαμήλιας γιορτής του 2021 στο ξενοδοχείο. Φτάνει η είδηση ότι ο πρόεδρος Άσραφ Γάνι έχει εγκαταλείψει τη χώρα και οι Ταλιμπάν βρίσκονται στις πύλες της πόλης.

Οι καλεσμένοι διασκορπίζονται καθώς εντοπίζεται ένα φορτηγάκι των Ταλιμπάν να ανεβαίνει τον λόφο προς το ξενοδοχείο- η νύφη ξεσπά σε κλάματα και ο Ναέεμ, ο υπεύθυνος του συμποσίου, σπεύδει στον γαμπρό: «Παρηγόρησε τη νύφη σου! Αν δεν δείξεις θάρρος σήμερα, θα την απογοητεύεις πάντα».

Δυτικοί και σοβιετικοί διπλωμάτες

Στη συνέχεια, η Doucet ανατρέχει στα εγκαίνια του 1969, κατά τις ημέρες της μοναρχίας του Ζαχίρ Σαχ, καθώς η Καμπούλ γλεντούσε σε νυχτερινά κέντρα και το InterContinental φιλοξενούσε επίσημα δείπνα στη μοναδική πρωτεύουσα του ψυχρού πολέμου όπου δυτικοί και σοβιετικοί διπλωμάτες προσκαλούσαν συστηματικά ο ένας τον άλλον στα πάρτι τους.

Ακολουθούμε το ξενοδοχείο μέσα από δύο διαδοχικά πραξικοπήματα, τις δολοφονίες τριών προέδρων μέσα σε δύο χρόνια, τη σοβιετική εισβολή, την επιτυχημένη αντεπίθεση των Μουτζαχεντίν και την άνοδο των Ταλιμπάν.

Κι ο Οσάμα μπιν Λάντεν εκεί

Ο Αχμάντ Σαχ Μασούντ, ο ηγέτης των ανταρτών, «το λιοντάρι του Παντζσίρ» – το τυλιγμένο καπέλο πακόλ του είναι τοποθετημένο σε γωνία που αψηφά τη βαρύτητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του – εμφανίζεται το 1996 κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των εγκληματικά καταστροφικών μαχητών μουτζαχεντίν, καθώς οι δυνάμεις των Ταλιμπάν παραμονεύουν στις πύλες της Καμπούλ.

Πέντε χρόνια αργότερα ήταν νεκρός, δολοφονημένος από τρομοκράτες της Αλ Κάιντα λίγες ημέρες πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο Οσάμα μπιν Λάντεν, ο εγκέφαλος της Αλ Κάιντα, περνάει μέσα από το ξενοδοχείο σχεδόν αθέατος, όπως και ο Μουλά Ομάρ, ο μονόφθαλμος ηγέτης των Ταλιμπάν. Το Intercon, το οποίο έχει υποστεί επανειλημμένα ζημιές σε επαναλαμβανόμενες μάχες και ανακαινίζεται τακτικά σε περιόδους σχετικής ηρεμίας, τα έχει δει όλα.

Με κάποιο τρόπο, κατά τη διάρκεια όλων αυτών, το ξενοδοχείο καταφέρνει να παραμείνει ανοιχτό.

Τρομερές υποθέσεις

Αυτό που στηρίζει το βιβλίο είναι η εστίαση της Doucet στους απλούς Αφγανούς που κρατούν το μέρος σε λειτουργία παρά τους βομβαρδισμούς, τις ρουκέτες, τις βόμβες αυτοκτονίας και τις περιστασιακές σφαγές τόσο του προσωπικού όσο και των επισκεπτών.

Πρόκειται για τρομερές υποθέσεις: κατά την περίοδο μεταξύ των δύο κυβερνήσεων των Ταλιμπάν, τρεις διαδοχικές ομάδες αυτοκτονίας έσπασαν τους δακτυλίους ασφαλείας του ξενοδοχείου για να αλωνίσουν στους ορόφους των επισκεπτών, πυροβολώντας τους πελάτες, ρίχνοντας χειροβομβίδες στις σκάλες πίσω από το προσωπικό που διέφευγε, βομβαρδίζοντας με πυρά πολυβόλου ντουλάπια γεμάτα κρυμμένους σερβιτόρους.

Σήμερα, παρ’ όλα αυτά, το ξενοδοχείο παραμένει ένα μνημείο της αφγανικής ανθεκτικότητας και της γενναιότητας και της επιμονής του προσωπικού του. Στο πρόσωπο της Doucet, και στο πνευματώδες, παρατηρητικό και μερικές φορές σπαρακτικό βιβλίο της, βρήκαν έναν άξιο χρονογράφο, η οποία δεν παραμελεί τις γυναίκες, που τόσο συχνά επισκιάζονται σε αυτή τη συντηρητική ισλαμική κοινωνία.

Η Abida είναι μια εξαιρετικά εφευρετική σεφ, φημισμένη για τα παχουλά ζυμαρικά mantu γεμιστά με ντελικάτα καρυκευμένο κρέας, «ashak φουσκωτά με γλυκά πράσα γκαντάνα, και τα δύο πνιγμένα σε γιαούρτι με σκόρδο ή ντομάτα» και zereshk pulao, γλυκόξινο ρύζι. Μια νεαρή γυναίκα που ονομάζεται Malalai γίνεται μια από τις πρώτες γυναίκες σερβιτόρες του ξενοδοχείου, αναγκασμένη να εργάζεται από την ηλικία των 12 ετών, αφού η μητέρα της πέθανε στη γέννα του τέταρτου παιδιού της και ο πατέρας της αρρώστησε.

Σήμερα η ειρήνη έχει επιστρέψει στο Αφγανιστάν, αλλά είναι μια ειρήνη καταπίεσης και κτηνωδίας, μια κήρυξη πολέμου κατά των γυναικών. Σήμερα είναι οι Ταλιμπάν με τις μαύρες γενειάδες και τα τουρμπάνια που περπατούν στην αυλή του κυβερνητικού Intercon, το οποίο διατηρεί τη μοναχική του αγρυπνία πάνω από την Καμπούλ σαν σιωπηλός φρουρός στον πευκόφυτο λόφο του.

*Το βιβλίο The Finest Hotel in Kabul της Lyse Doucet κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Hutchinson Heinemann.

*Με στοιχεία από theguardian.com και thetimes.com