Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο
Από την περιοχή του Ψυχικού στην Αθήνα είχε εξαφανιστεί η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή το πρωί στη Διώρυγα στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το βράδυ της Πέμπτης οι γονείς της 17χρονης δήλωσαν την εξαφάνισή της στο ΑΤ Ψυχικού.
Όπως ανέφεραν, η κόρη τους είχε αποχωρήσει από το σπίτι τους στο Ψυχικό αργά το απόγευμα της Πέμπτης προκειμένου να πάει στο φροντιστήριο που έκανε στο Μαρούσι.
Μετά από 4,5 ώρες και αφού δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της η μητέρα της πήγε στην Αστυνομία.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη κάλεσε ταξί και πήγε στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Από εκεί πιθανότατα με λεωφορείο έφτασε στον Ισθμό της Κορίνθου.
Το στίγμα από το κινητό
Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου φαίνεται ότι είχε κλειστό το κινητό της τηλέφωνο. Ωστόσο νωρίς το πρωί εντοπίστηκε να λαμβάνει σήμα από την περιοχή της Ποσειδωνίας στην Κόρινθου εκεί που ξεκινά η Διώρυγα.
Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Δυστυχώς μετά από ώρα εντοπίστηκε η 17χρονη μέσα στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.
Παρουσία σκάφους του Λιμενικού και με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη έγινε η ανάσυρση της 17χρονης και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 17χρονη είχε αφήσει ένα σημείωμα και όλα δείχνουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή της.
Η 17χρονη ήταν κόρη γνωστού γιατρού.
