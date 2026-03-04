Επίσημη επίσκεψη του Δημάρχου Καλαμάτας στον Καναδά

Επίσημη επίσκεψη στον Καναδά πραγματοποίησε από 26 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2026 ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, προσκεκλημένος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο «Παπαφλέσσας – Υπαπαντή» και του Προέδρου κ. Γιώργου Βλαχάκη, προκειμένου να παραστεί ως τιμώμενο πρόσωπο στις επετειακές εκδηλώσεις της Ομογένειας για την 23η και 25η Μαρτίου 1821, που πραγματοποιήθηκαν στο Τορόντο.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, επίσης, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς καθώς και ο Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Καφαντάρης, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Σημειώνεται ότι στην επίσημη τελετή παρέστη η Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, κα Τζίνα Καρέλια και αντιπροσωπεία χορευτών του Λυκείου των Ελληνίδων, όπως αναφέρει επίσης η ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας.

Η επίσκεψη, η οποία έτυχε ευρείας δημοσιότητας στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινότητας, αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων του Δήμου Καλαμάτας με την Ομογένεια, ενίσχυσης των δεσμών με την επιχειρηματική κοινότητα και δυναμικής προβολής της πόλης σε θεσμικό και επενδυτικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις αγάπης για την Πατρίδα και την Καλαμάτα. Σε κάθε συνάντηση ήταν εμφανές το έντονο Ελληνικό στοιχείο, η συγκίνηση και η βαθιά σύνδεση των Μεσσήνιων της Διασποράς με τη γενέτειρά τους.

Τεράστιο κύτταρο Ελληνικής ζωής

Στην κεντρική επετειακή εκδήλωση της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί εδώ, στο Τορόντο, συναντώ και νοιώθω μια Ελλάδα με ζωντάνια, παλμό και δύναμη. Και πράγματι νιώθω περήφανος για τη δύναμη και τη δυναμική των Ελλήνων. Όλων εσάς που με τον τρόπο σας στηρίζετε ουσιαστικά το Έθνος μας, δημιουργώντας ένα τεράστιο κύτταρο Ελληνικής ζωής, Ελληνικού Πολιτισμού, μια εξωστρεφή και δυναμική Ελληνική Πατρίδα εδώ, στον Καναδά, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τόσο ο Δήμαρχος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής Αποστολής, με τα οποία υπήρξε άριστη συνεργασία, είχαν σειρά σημαντικών θεσμικών συναντήσεων. Υπήρξε επίσκεψη στο Κοινοβούλιο του Οντάριο (Queen’s Park), όπου έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Νομοθετικής Συνέλευσης.

Είχαν, επίσης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο, στον οποίο ο Δήμαρχος Καλαμάτας απηύθυνε επίσημη πρόσκληση να επισκεφτεί τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν σε συνάντηση με Μέλη του Επαρχιακού Κοινοβουλίου.

Συναντήσεις υπήρξαν, ακόμα, με την Δήμαρχο Τορόντο, τον Δήμαρχο Νιαγάρα και άλλους Δημάρχους της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επαφές με την επιχειρηματική κοινότητα και θεσμικούς οικονομικούς φορείς. Ο κ. Βασιλόπουλος συμμετείχε στην τελετή έναρξης συνεδρίασης (Opening Bell) στο Toronto Stock Exchange.

Ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτικών κύκλων, συναντήσεις με το Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Περιφερειακό Εμπορικό Συμβούλιο Τορόντο και το Hellenic Board of Trade, καθώς και επαφές με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Οντάριο.

