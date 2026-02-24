Δήμος Καλαμάτας: Αναβάθμιση εθνικού σταδίου και ανέγερση ειδικού σχολείου

Στην υπογραφή δύο Προγραμματικών Συμβάσεων προχώρησαν στο Δημαρχείο Καλαμάτας, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής. Οι συμβάσεις συνάφθηκαν μεταξύ της Περιφέρεια Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και αφορούν τα έργα «Βελτίωση – Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας» και «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας».

Αναβάθμιση Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας

Το έργο για το Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας αφορά την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, με στόχο τη λειτουργική και τεχνική αναβάθμιση της αθλητικής εγκατάστασης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην κάλυψη των προδιαγραφών της κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με τον κανονισμό UEFA Stadium Infrastructure Regulations – 2025 Edition, ώστε το γήπεδο να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Super League), βάσει των απαιτήσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Υποέργο 1

Κατασκευή και εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού.

Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στη νότια κερκίδα.

Κατασκευή και εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων (booth).

Υποέργο 2

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV).

Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου (τουρνικέ) με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων.

Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα.

Ανέγερση νέου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας

Το νέο σχολικό συγκρότημα θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο 6.691,48 τ.μ., χαρακτηρισμένο για εκπαιδευτική χρήση, εντός του Ο.Τ. 1259 στην Ανατολική Συνοικία Καλαμάτας. Η θέση του οικοπέδου βρίσκεται σε εγγύτητα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Το κτίριο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές για σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας. Προβλέπονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώροι εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και υδροθεραπείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, μονάδα αυτόνομης διαβίωσης, διοικητικοί και βοηθητικοί χώροι, καθώς και διαμορφωμένος περιβάλλων χώρος με πλήρη πρόβλεψη καθολικής προσβασιμότητας.

Η αρχιτεκτονική μελέτη ενσωματώνει υλικά συμβατά με το τοπικό δομημένο περιβάλλον, όπως πέτρα και εμφανές σκυρόδεμα, σε συνδυασμό με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Προβλέπεται επίσης ενεργειακή αυτονομία μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος net metering.

Οι δύο συμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο προγραμματισμό έργων υποδομής που υλοποιούνται στην περιοχή, με έμφαση στους τομείς της παιδείας, του αθλητισμού και της αναβάθμισης δημόσιων εγκαταστάσεων.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.kalamata.gr/