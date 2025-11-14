Παρέμβαση «Ρουβίκωνα» με πανό στο μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη» – 23 προσαγωγές
Για λίγο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών προκειμένου να απομακρύνουν τα μέλη του Ρουβίκωνα
- Έκλεβαν αυτοκίνητα, τα αποσυναρμολογούσαν και τα πούλαγαν ως ανταλλακτικά - Συνελήφθησαν 6 άτομα
- Ο «χάρτης» πληρωμών της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
- Θραύσματα ουκρανικών drones έπληξαν πυρηνικό σταθμό, λέει η Μόσχα
- Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 44 που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές
Πάνο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανάρτησαν μέλη του «Ρουβίκωνα» το απόγευμα της Παρασκευής.
Περίπου 20 άτομα παρέμειναν στο σημείο για λίγα λεπτά και άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που τα απομάκρυναν.
Ένταση και προσαγωγές
Για λίγο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών. Συνολικά έγιναν 23 προσαγωγές.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες τα μέλη της αναρχικής ομάδας κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Οι Άγνωστοι Στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».
- Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση
- Παρέμβαση «Ρουβίκωνα» με πανό στο μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη» – 23 προσαγωγές
- Γαλλία: Εξετάζεται η εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό στον βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης πριν από 34 χρόνια
- Ο «χάρτης» πληρωμών της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
- Προκλητικός Κυριαζίδης: Δεν του φτάνουν τα 5.000 ευρώ το μήνα
- Τι «βλέπει» ο Ελ-Εριάν για τις αγορές και τη φούσκα της AI
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις