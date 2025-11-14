Παρέμβαση «Ρουβίκωνα» με πανό στο μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη» – 23 προσαγωγές

Πάνο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανάρτησαν μέλη του «Ρουβίκωνα» το απόγευμα της Παρασκευής.

Περίπου 20 άτομα παρέμειναν στο σημείο για λίγα λεπτά και άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που τα απομάκρυναν.

Ένταση και προσαγωγές

Για λίγο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών. Συνολικά έγιναν 23 προσαγωγές.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες τα μέλη της αναρχικής ομάδας κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Οι Άγνωστοι Στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».