Διώξεις για τους 23 συλληφθέντες του Ρουβίκωνα μετά την παρέμβαση με πανό στον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Τρία πλημμελήματα, εκ των οποίων το ένα αφορά σε παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 23 μελών του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν χθες στην Πλατεία Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Το πανό των μελών του Ρουβίκωνα

Υπενθυμίζεται ότι βραδινές ώρες χθες Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, πανό μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανάρτησαν μέλη του «Ρουβίκωνα».

Τα άτομα παρέμειναν στο σημείο για λίγα λεπτά και άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που τα απομάκρυναν.

Για λίγο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών. Συνολικά έγιναν 23 προσαγωγές, που αργότερα μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Όπως διακρίνεται και στις εικόνες και τα βίντεο που έδωσε ο Ρουβίκωνας στη δημοσιότητα, τα μέλη της αναρχικής ομάδας κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Οι Άγνωστοι Στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».