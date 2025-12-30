Βραζιλία: 37χρονος συμμετείχε σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού και πνίγηκε
Τραγική κατάληξη είχε για έναν 37χρονο ένας διαγωνισμός στη Βραζιλία για το ποιος θα φάει πιο γρήγορα μια φέτα καρπουζιού χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του.
Σε τραγωδία κατέληξε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού στη Βραζιλία.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα έγιναν στις 11 Δεκεμβρίου, όταν ο 37χρονος Κάρλος Σερασόμα πήρε μέρος σε διαγωνισμό σε ένα θέρετρο στο Σάο Πέντρο, όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να φάνε όσο πιο γρήγορα μπορούσαν ένα κομμάτι καρπουζιού, χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, με βραβείο μια μερίδα τηγανιτές πατάτες.
Λίγα λεπτά αφού ξεκίνησε ο διαγωνισμός, ο Σερασόμα άρχισε να πνίγεται. Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ναυαγοσώστης, και παρά τις προσπάθειες των παρευρισκόμενων να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, ο 37χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Αιτία θανάτου καταγράφηκε η ασφυξία λόγω απόφραξης των αεραγωγών.
Η σύζυγός του 37χρονου, Κίμπερλι Σάντος, κατήγγειλε ότι το τραπέζι ήταν πολύ χαμηλό για το ύψος του (1,80 μ.), αναγκάζοντάς τον να πάρει μια στάση που μπορεί να συνέβαλε στον πνιγμό του ενώ τόνισε πως δεν υπήρχε ιατρική ομάδα σε ετοιμότητα και οι παρευρισκόμενοι ήταν αυτοί που βοήθησαν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σάντος σκοπεύει να κινηθεί νομικά, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.
