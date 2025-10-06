Δύο κορίτσια βρέθηκαν νεκρά στην οροφή ενός συρμού του μετρό της Νέας Υόρκης το Σάββατο το πρωί.

Μετά την τραγωδία εκδόθηκε προειδοποίηση από τους αξιωματούχους σχετικά με την τάση του διαδικτύου, η οποία παροτρύνει χρήστες των social media να περπατούν πάνω στα βαγόνια των τρένων όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση. Το λεγόμενο «subway surfing» που σημαίνει σέρφινγκ πάνω στο μετρό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν θύματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Νέας Υόρκης λόγω του συγκεκριμένου challenge.

Ενώ το «subway surfing» φαίνεται να υπάρχει εδώ και καιρό, ορισμένοι επικρίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αναζωπύρωσή του.

«Το subway surfing σκοτώνει»

Ο πρόεδρος του New York City Transit, χαρακτήρισε το γεγονός «σπαρακτικό», ενώ ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Ιούνιο: «Το subway surfing σκοτώνει. Τα social media πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα».

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, γύρω στις 3:10 π.μ., στον σταθμό Marcy Avenue και Broadway στο Μπρούκλιν. Η αστυνομία εντόπισε τα δύο θύματα χωρίς τις αισθήσεις τους, κηρύσσοντας τον θάνατό τους επί τόπου. Η ταυτότητά τους παραμένει προς το παρόν ανώνυμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NYPD, μόνο το 2024 συνελήφθησαν 229 άτομα για παρόμοιες απόπειρες, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα 135 περιστατικά του 2023.

Η Metropolitan Transit Authority (MTA) ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης με σύνθημα «Ride inside, stay alive», προτρέποντας τους νέους να επιλέγουν την ασφάλεια αντί για τον κίνδυνο, με στόχο τη μείωση των θανάτων και των ατυχημάτων.