O Μαρκ Ζάκερμπεργκ πίεσε τον Τραμπ να απειλήσει την Ευρώπη με δασμούς

Λίγες ημέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσει την Ευρώπη με πρόσθετους δασμούς για την φορολόγηση των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας, ο επικεφαλής της Meta Platforms Μαρκ Ζάκερμπεργκ τον είχε επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο για να διαμαρτυρηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.

O αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οι φόροι στις ψηφιακές υπηρεσίες, τους οποίους επιβάλουν χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ισπανία, συνιστούν διάκριση σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Ο Τραμπ απείλησε με «σημαντικούς» πρόσθετους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές ημιαγωγών «αν δεν αρθούν αυτές οι συνέργειες που συνιστούν διάκριση» και «αφήνουν το πεδίο ελεύθερο στις κινεζικές επιχειρήσεις».

Λίγο αργότερα, το Reuters ανέφερε ότι κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε αξιωματούχους της ΕΕ ή κρατών μελών που εφαρμόζουν τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος σύμφωνα με τις ΗΠΑ «λογοκρίνει» τις αμερικανικές πλατφόρμες και τις επιβαρύνει με επιπλέον κόστη.

Τετ-α-τετ

Όπως αποκάλυψε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες πριν από τις απειλές Τραμπ, ο Ζάκερμπεργκ τον είχε επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τους ψηφιακούς φόρους. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Meta προέρχονται από τις διαφημίσεις που προβάλλονται στις πλατφόρμες της, Facebook, Instagram και WhatsApp.

H Meta επιβεβαίωσε τη συνάντηση: «Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει τις επενδύσεις της Meta σε εγχώριες υποδομές και την προώθηση της αμερικανικής τεχνολογικής υπηρεσίας στο εξωτερικό». Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ζάκερμπεργκ κατέβαλε προσπάθεια να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον πρόεδρο, ο οποίος παλαιότερα τον είχε χαρακτηρίσει «εγκληματία» και απείλησε να τον κλείσει στη φυλακή.

Μεταξύ άλλων, το αφεντικό της Meta κατήργησε τις πολιτικές διαφορετικότητας στην εταιρεία, απέλυσε την ομάδα διασταύρωσης ειδήσεων, δώρισε ένα εκατ. δολάρια για την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου και τον επισκέφθηκε αρκετές φορές στον Λευκό Οίκο και στο θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο.

Όπως αποκάλυψε τον Απρίλιο η Wall Street Journal, στελέχη της Meta πίεσαν αξιωματούχους της Ουάσιγκτον να αντιταχθούν στο μεγάλο πρόστιμο που αναμενόταν να επιβάλει στην εταιρεία η ΕΕ.

Παρά τις πιέσεις, η ΕΕ ανακοίνωσε τον ίδιο μήνα πρόστιμο 299 εκατ. ευρώ κατά της Meta για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.