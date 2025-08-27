Η ΕΕ απορρίπτει τις απειλές Τραμπ για τους «άδικους» κανονισμούς του Διαδικτύου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την Τρίτη την κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες στοχοποιούν άδικα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και αρνήθηκε ότι ισοδυναμούν με λογοκρισία.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε όλες τις χώρες με ψηφιακούς φόρους, νομοθεσία ή κανονισμούς, λέγοντας ότι «όλα έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα σε κοινή δήλωση σχετικά με μια συμφωνία για τον περιορισμό των περισσότερων δασμών των ΗΠΑ στις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ στο 15%, με ελάχιστη ωστόσο αναφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών (DMA) της ΕΕ, ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει τη δύναμη των τεχνολογικών κολοσσών, και τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο.

Κυριαρχικό δικαίωμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρότεινε και τους δύο νόμους, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή αντέκρουσε σθεναρά τη δήλωση Τραμπ ότι η ΕΕ στοχοποιεί αμερικανικές εταιρείες, επιμένοντας ότι η DMA και η DSA ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση.

Επιπλέον, εκπρόσωπος της Επιτροπής πρόσθεσε ότι οι τρεις τελευταίες αποφάσεις επιβολής του Νόμου περί Ασφάλειας Δεδομένων (DSA) ήταν κατά των AliExpress, Temu και TikTok – όλες κινεζικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή έχει επίσης ξεκινήσει έρευνες μέσω του DSA κατά των X και Meta.

Οι κατηγορίες ότι οι νόμοι περί δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λογοκρίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως υποστήριξε ο επικεφαλής του Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ήταν «εντελώς λανθασμένες και αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ο DSA δεν ζητούσε από τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν περιεχόμενο, αλλά να επιβάλουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζουν τι δεν θα έπρεπε να υπάρχει στις πλατφόρμες τους. «Και όταν μιλάμε για αυτό, περισσότερο από το 99% των αποφάσεων εποπτείας περιεχομένου που λαμβάνονται εδώ στην ΕΕ στο διαδίκτυο γίνονται προληπτικά από πλατφόρμες με βάση τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις», κατέληξε ο εκπρόσωπος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσουν με τα τιμωρητικά μέτρα που πιθανότατα θα λάβουν τη μορφή περιορισμών στις θεωρήσεις. Ωστόσο. δεν είναι σαφές ποιους αξιωματούχους της ΕΕ ή κρατών μελών της ΕΕ θα στοχεύσει η ενέργεια, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν εσωτερικές συναντήσεις για το θέμα την περασμένη εβδομάδα.