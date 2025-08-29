science
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 10:10
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Tζέφρι Χίντον: Τα killer robot θα αυξήσουν τους πολέμους
AI 29 Αυγούστου 2025 | 11:13

Tζέφρι Χίντον: Τα killer robot θα αυξήσουν τους πολέμους

Η χρήση ρομπότ-δολοφόνων για πόλεμο θα ήταν τεράστιο δώρο για τους κατασκευαστές όπλων, δήλωσε ο Τζέφρι Χίντον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Spotlight

Η άνοδος των ρομπότ-δολοφόνων (killer robot) δεν θα κάνει τους πολέμους ασφαλέστερους δήλωσε ο Τζέφρι Χίντον, ο επιστήμονας υπολογιστών γνωστός ως «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης». Θα κάνει ευκολότερη την έναρξη συγκρούσεων μειώνοντας το ανθρώπινο και πολιτικό κόστος των μαχών.

Ο Χίντον δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κέιτι Κούρικ που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο YouTube την Τετάρτη ότι «τα θανατηφόρα αυτόνομα όπλα, δηλαδή τα όπλα που αποφασίζουν μόνα τους ποιον θα σκοτώσουν ή θα ακρωτηριάσουν, αποτελούν ένα μεγάλο πλεονέκτημα εάν μια πλούσια χώρα θέλει να εισβάλει σε μια φτωχή χώρα».

«Αυτό που εμποδίζει τις πλούσιες χώρες να εισβάλλουν σε φτωχές χώρες είναι οι πολίτες τους να επιστρέφουν σε σακούλες για πτώματα», είπε. «Αν έχετε θανατηφόρα αυτόνομα όπλα, αντί να επιστρέφουν νεκροί άνθρωποι, θα έχετε την επιστροφή νεκρών ρομπότ».

Αυτή η μετατόπιση θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να ξεκινήσουν πολέμους – και στη διαδικασία να εμπλουτίσουν τους εργολάβους άμυνας, είπε.

«Αυτό θα είναι απλά εξαιρετικό για το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα επειδή θα είναι ακριβό να αντικατασταθούν», πρόσθεσε.

Ο Χίντον είπε επίσης ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ήδη το πεδίο της μάχης.

«Είναι αρκετά σαφές ότι έχει ήδη μεταμορφώσει τον πόλεμο», είπε, δείχνοντας την Ουκρανία ως παράδειγμα. «Ένα drone αξίας 500 δολαρίων μπορεί τώρα να καταστρέψει ένα άρμα μάχης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».

Το παραδοσιακό υλικό αρχίζει να φαίνεται ξεπερασμένο, πρόσθεσε. «Τα μαχητικά αεροσκάφη με ανθρώπους μέσα είναι μια ανόητη ιδέα τώρα», είπε ο Χίντον. «Αν μπορείς να έχεις Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα σε αυτά, οι Τεχνητές Νοημοσύνης μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερες επιταχύνσεις – και δεν χρειάζεται να ανησυχείς τόσο πολύ για την απώλεια ζωών».

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη μεταμορφώσει το πεδίο της μάχης

Τα σχόλια του Χίντον έρχονται καθώς τα αυτόνομα συστήματα και η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων στον πραγματικό κόσμο.

Η Ουκρανία αναπτύσσει drones με τεχνητή νοημοσύνη και άλλα αυτόνομα συστήματα, και η Δύση κρατάει σημειώσεις.

Ο Παλ Τζόνσον, υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, δήλωσε στο Business Insider ότι ένα από τα βασικά μαθήματα που αποκόμισε η Σουηδία από τον πόλεμο ήταν η ανάγκη για περισσότερες αυτόνομες δυνατότητες.

«Η κλίμακα και ο όγκος, καθώς και το πόσο γρήγορες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Ουκρανία: Αυτό μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός είναι ένας τομέας όπου πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά», είπε.

Ένας Ουκρανός στρατιώτης που εργάζεται με drones και μη επανδρωμένα συστήματα δήλωσε στο Business Insider σε μια έκθεση του Φεβρουαρίου ότι «αυτό που κάνουμε στην Ουκρανία θα καθορίσει τον πόλεμο για την επόμενη δεκαετία».

Η Ρωσία δοκιμάζει επίσης όλο και περισσότερο νέους τύπους χερσαίων drones καθώς ο πόλεμος των ρομπότ στην Ουκρανία θερμαίνεται.

Τα σχέδιά τους για μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα περιλαμβάνουν ένα «dronobus» για οπτικές ίνες drones, μια καρέκλα σε ένα καρότσι και ένα κουτί με ρόδες, ανέφερε το Business Insider νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ δήλωσε ότι ρωσικές εταιρείες και εθελοντικές οργανώσεις είχαν αναπτύξει «αρκετές εκατοντάδες χερσαία ρομποτικά συστήματα».

«Φέτος σχεδιάζουμε να παραδώσουμε μια τάξη μεγέθους περισσότερα», δήλωσε ο Μπελούσοφ.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η περιβόητη σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Υπουργικό συμβούλιο 29.08.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση
Αντιπαράθεση 29.08.25

Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG
English edition 29.08.25

Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG

Net financing to Greece’s general government turned positive in July, reaching €509 million, compared with a negative flow of €93 million in June.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο