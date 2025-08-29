Η άνοδος των ρομπότ-δολοφόνων (killer robot) δεν θα κάνει τους πολέμους ασφαλέστερους δήλωσε ο Τζέφρι Χίντον, ο επιστήμονας υπολογιστών γνωστός ως «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης». Θα κάνει ευκολότερη την έναρξη συγκρούσεων μειώνοντας το ανθρώπινο και πολιτικό κόστος των μαχών.

Ο Χίντον δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κέιτι Κούρικ που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο YouTube την Τετάρτη ότι «τα θανατηφόρα αυτόνομα όπλα, δηλαδή τα όπλα που αποφασίζουν μόνα τους ποιον θα σκοτώσουν ή θα ακρωτηριάσουν, αποτελούν ένα μεγάλο πλεονέκτημα εάν μια πλούσια χώρα θέλει να εισβάλει σε μια φτωχή χώρα».

«Αυτό που εμποδίζει τις πλούσιες χώρες να εισβάλλουν σε φτωχές χώρες είναι οι πολίτες τους να επιστρέφουν σε σακούλες για πτώματα», είπε. «Αν έχετε θανατηφόρα αυτόνομα όπλα, αντί να επιστρέφουν νεκροί άνθρωποι, θα έχετε την επιστροφή νεκρών ρομπότ».

Αυτή η μετατόπιση θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να ξεκινήσουν πολέμους – και στη διαδικασία να εμπλουτίσουν τους εργολάβους άμυνας, είπε.

«Αυτό θα είναι απλά εξαιρετικό για το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα επειδή θα είναι ακριβό να αντικατασταθούν», πρόσθεσε.

Ο Χίντον είπε επίσης ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ήδη το πεδίο της μάχης.

«Είναι αρκετά σαφές ότι έχει ήδη μεταμορφώσει τον πόλεμο», είπε, δείχνοντας την Ουκρανία ως παράδειγμα. «Ένα drone αξίας 500 δολαρίων μπορεί τώρα να καταστρέψει ένα άρμα μάχης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».

Το παραδοσιακό υλικό αρχίζει να φαίνεται ξεπερασμένο, πρόσθεσε. «Τα μαχητικά αεροσκάφη με ανθρώπους μέσα είναι μια ανόητη ιδέα τώρα», είπε ο Χίντον. «Αν μπορείς να έχεις Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα σε αυτά, οι Τεχνητές Νοημοσύνης μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερες επιταχύνσεις – και δεν χρειάζεται να ανησυχείς τόσο πολύ για την απώλεια ζωών».

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη μεταμορφώσει το πεδίο της μάχης

Τα σχόλια του Χίντον έρχονται καθώς τα αυτόνομα συστήματα και η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων στον πραγματικό κόσμο.

Η Ουκρανία αναπτύσσει drones με τεχνητή νοημοσύνη και άλλα αυτόνομα συστήματα, και η Δύση κρατάει σημειώσεις.

Ο Παλ Τζόνσον, υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, δήλωσε στο Business Insider ότι ένα από τα βασικά μαθήματα που αποκόμισε η Σουηδία από τον πόλεμο ήταν η ανάγκη για περισσότερες αυτόνομες δυνατότητες.

«Η κλίμακα και ο όγκος, καθώς και το πόσο γρήγορες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Ουκρανία: Αυτό μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός είναι ένας τομέας όπου πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά», είπε.

Ένας Ουκρανός στρατιώτης που εργάζεται με drones και μη επανδρωμένα συστήματα δήλωσε στο Business Insider σε μια έκθεση του Φεβρουαρίου ότι «αυτό που κάνουμε στην Ουκρανία θα καθορίσει τον πόλεμο για την επόμενη δεκαετία».

Η Ρωσία δοκιμάζει επίσης όλο και περισσότερο νέους τύπους χερσαίων drones καθώς ο πόλεμος των ρομπότ στην Ουκρανία θερμαίνεται.

Τα σχέδιά τους για μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα περιλαμβάνουν ένα «dronobus» για οπτικές ίνες drones, μια καρέκλα σε ένα καρότσι και ένα κουτί με ρόδες, ανέφερε το Business Insider νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ δήλωσε ότι ρωσικές εταιρείες και εθελοντικές οργανώσεις είχαν αναπτύξει «αρκετές εκατοντάδες χερσαία ρομποτικά συστήματα».

«Φέτος σχεδιάζουμε να παραδώσουμε μια τάξη μεγέθους περισσότερα», δήλωσε ο Μπελούσοφ.

Πηγή: OT.gr