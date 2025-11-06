Λευκός καρχαρίας φέρεται να εντοπίστηκε στα νερά της Καρπάθου – Βίντεο

Μια ασυνήθιστη συνάντηση με έναν μεγάλο καρχαρία είχαν την Τετάρτη ψαράδες που έπλεαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά της Καρπάθου.

Το αρπακτικό ψάρι, το οποίο φέρεται να είναι λευκός καρχαρίας, διακρίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok να τρώει έναν τόνο που είχε πιαστεί σε αγκίστρι λίγα μέτρα μακριά από το σκάφος.

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν.

Στη Μεσόγειο είναι γνωστό ότι ζει ένας μικρός πληθυσμός λευκού καρχαρία (Carcharodon carcharias), ουδέποτε όμως έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους.

Οι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου τρέφονται με τόνους, ξιφίες, σαλάχια αλλά και άλλα είδη καρχαριών όπως ο γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca).

Το μεγαλύτερο αρπακτικό ψάρι του κόσμου, ο λευκός καρχαρίας μπορεί να φτάσει τα 6 μέτρα σε μήκος και τους 2 τόνους σε βάρος.