Λευκός καρχαρίας φέρεται να εντοπίστηκε στα νερά της Καρπάθου – Βίντεο
Ο μεγαλόσωμος καρχαρίας επιτέθηκε σε έναν τόνο που είχε πιαστεί σε αγκίστρι.
- Η Ευρώπη κλείνει τα πουλερικά στα κοτέτσια καθώς η γρίπη των πτηνών επιστρέφει
- Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
- Ακόμα και ένας περίπατος την ημέρα αρκεί για να επιβραδύνει την Αλτσχάιμερ
Μια ασυνήθιστη συνάντηση με έναν μεγάλο καρχαρία είχαν την Τετάρτη ψαράδες που έπλεαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά της Καρπάθου.
Το αρπακτικό ψάρι, το οποίο φέρεται να είναι λευκός καρχαρίας, διακρίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok να τρώει έναν τόνο που είχε πιαστεί σε αγκίστρι λίγα μέτρα μακριά από το σκάφος.
«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν.
@zafiriskazilieris♬ πρωτότυπος ήχος – Zafiris Kazilieris
Στη Μεσόγειο είναι γνωστό ότι ζει ένας μικρός πληθυσμός λευκού καρχαρία (Carcharodon carcharias), ουδέποτε όμως έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους.
Οι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου τρέφονται με τόνους, ξιφίες, σαλάχια αλλά και άλλα είδη καρχαριών όπως ο γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca).
Το μεγαλύτερο αρπακτικό ψάρι του κόσμου, ο λευκός καρχαρίας μπορεί να φτάσει τα 6 μέτρα σε μήκος και τους 2 τόνους σε βάρος.
- Γκολ και ασίστ ο Φορτούνης, δύο τέρματα ο Μασούρας με την Αλ Κάλιτζ (vids)
- Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλευόνται στο ΠΑΓΝΗ
- Φάμελλος: Αναγκαία η σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
- Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
- Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις