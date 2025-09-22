science
Καρχαρίες ζέβρες βιντεοσκοπήθηκαν για πρώτη φορά να ζευγαρώνουν – Και ήταν τρίο
22 Σεπτεμβρίου 2025

Καρχαρίες ζέβρες βιντεοσκοπήθηκαν για πρώτη φορά να ζευγαρώνουν – Και ήταν τρίο

Οι καρχαρίες ζέβρες έχουν ιδιαίτερη ερωτική ζωή, αποκαλύπτει βίντεο από τον Ειρηνικό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα σπάνιο sex tape από την άγρια φύση: καρχαρίες ζέβρες βιντεοσκοπήθηκαν για πρώτη φορά την ώρα του ζευγαρώματος, το οποίο περιέργως ήταν υπόθεση για τρεις.

Ο δρ Χιούγκο Λασός, θαλάσσιος βιολόγος του Πανεπιστημίου του Σάνσαϊν Κοστ στο Κουίνσλαντ, κατέγραψε το όργιο στη διάρκεια κατάδυσης έξω από τη Νέα Καληδονία, γαλλική κτήση στον Ειρηνικό ανάμεσα στην Αυστραλία και τα νησιά Φίτζι.

Την ώρα που κολυμπούσε με μάσκα και αναπνευστήρα «εντόπισε ένα θηλυκό με δύο αρσενικά πoυ άρπαζαν τα θωρακικά του πτερύγια» κοντά στον αμμώδη βυθό.

YouTube thumbnail

Το φλερτ διήρκεσε μια ώρα μέχρι να αρχίσει η συνουσία με το πρώτο αρσενικό, η οποία διήρκεσε 63 δευτερόλεπτα. Λίγο αργότερα ήρθε η σειρά του δεύτερου, το οποίο χρειάστηκε μόλις 47 δευτερόλεπτα.

«Μετά τα αρσενικά έχασαν όλη τους την ενέργεια και έμειναν ακίνητα στον βυθό ενώ το θηλυκό απομακρύνθηκε κολυμπώντας» ανέφερε ο Λασός.

Ο καρχαρίας ζέβρα (Stegostoma tigrinum), με μέγιστο μήκος γύρω στα 2,3 μέτρα, ζει αποκλειστικά στον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο, παρόλο που συχνάζει στα ρηχά κοντά στις ακτές.

Το απειλούμενο είδος έχει μελετηθεί κυρίως σε συνθήκες αιχμαλωσίας και ελάχιστα είναι γνωστά για τη συμπεριφορά του στη φύση.

Η αναπαραγωγική συμπεριφορά των καρχαριών γενικά παραμένει εν πολλοίς άγνωστη, επισήμανε ο Λασκό, αν και άλλα είδη καρχαριών έχουν παρατηρηθεί να ζευγαρώνουν με παρόμοιο τρόπο –ένα θηλυκό και περισσότερα αρσενικά.

Το βίντεο από τα νερά της Νέας Καληδονίας υποδεικνύει ότι η περιοχή είναι σημαντικός τόπος αναπαραγωγής για το συγκεκριμένο είδος και πρέπει να προστατευτεί.

Οι παρατηρήσεις δημοσιεύονται στο Journal of Ethology.

