Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μεταξύ των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla που θα έρθουν στην Αθήνα

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ θα είναι μεταξύ των 70 και πλέον ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων που θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ τη Δευτέρα, μετά την απαγωγή τους από πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Radio France Internationale.

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, όσοι θα αφεθούν ελεύθεροι από την ισραηλινή κράτηση θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα, από όπου θα μπορούν να πάρουν πτήσεις για τις χώρες καταγωγής τους, όπως ανακοίνωσαν οι αντίστοιχες κυβερνήσεις τους την Κυριακή. Μεταξύ αυτών που θα αναχωρήσουν από το Ισραήλ τη Δευτέρα είναι 28 Γάλλοι, 27 Έλληνες, 15 Ιταλοί και εννέα Σουηδοί.

Είκοσι ένας Ισπανοί επέστρεψαν ξεχωριστά στην Ισπανία την Κυριακή από το Ισραήλ. Αρκετοί αλλοδαποί παραμένουν υπό ισραηλινή κράτηση, μεταξύ των οποίων 28 Ισπανοί υπήκοοι. Όλοι τους επέβαιναν στο στόλο Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από 45 πλοία και μεταφέρει ακτιβιστές και πολιτικούς, οι οποίοι είχαν ως στόχο να περάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό για να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα, όπου, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, επικρατεί λιμός.

Το Ισραήλ άρχισε να αναχαιτίζει τα πλοία σε διεθνή ύδατα την Τετάρτη.

Οι απαχθέντες θα βρίσκονται το απόγευμα στην Αθήνα

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Ιταλίας και της Ελλάδας δήλωσαν ότι οι απελευθερωθέντες υπήκοοί τους θα πετάξουν τη Δευτέρα από το Ισραήλ προς την Αθήνα. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Τατζάνι δήλωσε την X ότι οι 15 Ιταλοί θα λάβουν βοήθεια για τη μεταφορά τους στην Ιταλία.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι 28 Γάλλοι πολίτες θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα. Αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των 30 Γάλλων υπηκόων που συνέλαβε το Ισραήλ στο πλοίο.

Το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανακοίνωσε πού θα μεταφερθούν οι Σουηδοί, αλλά τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και αυτοί θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

«Μας συμπεριφέρθηκαν σαν μαϊμούδες σε τσίρκο του 1920»

Μια πρώτη ομάδα 26 Ιταλών έφυγε ήδη από το Ισραήλ το Σάββατο. Ωστόσο, οι τελευταίοι 15 έπρεπε να περιμένουν την δικαστική απέλασή τους από τη χώρα, καθώς αρνήθηκαν να υπογράψουν ένα έντυπο που επέτρεπε την εθελοντική αποφυλάκισή τους.

Αρκετοί από τους Ιταλούς της πρώτης ομάδας δήλωσαν μετά την επιστροφή τους στη χώρα τους ότι υπέστησαν εξευτελιστική μεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.

Ο Σαβέριο Τομάσι, δημοσιογράφος του διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης Fanpage, δήλωσε ότι δέχτηκε χτυπήματα στην πλάτη και στο κεφάλι από τους Ισραηλινούς που τον συνέλαβαν. «Μας φέρθηκαν σαν παλιές μαϊμούδες στα χειρότερα τσίρκο της δεκαετίας του 1920», δήλωσε ο Τόμασι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακόμα 8 Σουηδοί θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους μέσω Ελλάδας

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στενέργκαρντ, δήλωσε στο AFP ότι το προσωπικό της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ μπόρεσε να επισκεφθεί τους εννέα Σουηδούς που κρατούνται.

«Αργά το βράδυ της Κυριακής, οι ισραηλινές αρχές μας ενημέρωσαν ότι θα επιτρέψουν στους Σουηδούς πολίτες να φύγουν από το Ισραήλ αύριο (Δευτέρα) με αεροπλάνο», είπε.

Ένας από τους Ισπανούς που επέστρεψαν στην πατρίδα τους την Κυριακή, ο δικηγόρος και ακτιβιστής Ράφα Μπορέγκο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι όσοι κρατήθηκαν από το Ισραήλ υπέστησαν «επαναλαμβανόμενη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση», συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων.