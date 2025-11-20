Προσωπικότητες των νησιών του Ειρηνικού κατήγγειλαν σήμερα την απόφαση της Αυστραλίας να παραιτηθεί, προς όφελος της Τουρκίας, από τη συνδιοργάνωση της COP της επόμενης χρονιάς μαζί με πολλά απ’ αυτά τα νησιωτικά κράτη που πλήττονται από την κλιματική απορρύθμιση.

«Είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι. Και απογοητευμένοι που τελειώνει μ’ αυτό τον τρόπο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Εξωτερικών της Παπούα-Νέας Γουινέας Τζάστιν Τκατσένκο.

Η Αυστραλία είχε επιμείνει να φιλοξενήσει την COP31 το 2026 μαζί με τους γείτονές της, που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Θα επανεξετάσουν τις σχέσεις με την Αυστραλία

Τελικά υποχώρησε και δήλωσε έτοιμη, στη διάρκεια της συνόδου στην Μπελέμ της Βραζιλίας, να φιλοξενήσει η Τουρκία τη σύνοδο κορυφής. Μια συμφωνία ήταν απαραίτητη επειδή, σύμφωνα με τους κανόνες των COP, απαιτείται συναίνεση για την επιλογή των χωρών που τη φιλοξενούν.

«Οι χώρες του Ειρηνικού θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τη σχέση τους με την Αυστραλία», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπικενιμπέ Παενιού, πρώην πρωθυπουργός του αρχιπελάγους του Τουβαλού, ένα μέρος του οποίου έχει ήδη κατακλυσθεί εξαιτίας της ανόδου των υδάτων.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι, μέχρι το τέλος του αιώνα, τα νησιά του Τουβαλού δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα.

«Ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην Τουρκία, οι κάτοικοι του Ειρηνικού συνεχίζουν να δίνουν κάθε ημέρα μάχη για την ασφάλεια των νησιών μας», λέει η Σουλουάφι Μπριάνα Φρουεάν, η οποία δίνει μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος στη Σαμόα.

Τι κατάφερε η COP;

Ο Τζάστιν Τκατσένκο επέκρινε συνολικά τη διαδικασία. «Τι κατάφερε η COP στη διάρκεια των ετών; Τίποτα», δήλωσε.

«Δεν είναι παρά ένα φεστιβάλ συζητήσεων που δεν κάνει τους μεγάλους ρυπαντές να αναλάβουν τις ευθύνες τους», πρόσθεσε ο υπουργός.

Παρά την αποχώρησή της, η Αυστραλία ζητάει την προεδρία των διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του 2026 — ένας καταμερισμός καθηκόντων που θα ήταν πολύ ασυνήθιστος.

Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού είχαν σχεδόν όλα εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για την προοπτική να διοργανώσει την COP η Αυστραλία.

«Το να κάνουμε να έρθει η COP στον Ειρηνικό θα επέτρεπε στον κόσμο να δει την κρίση, αλλά και τις πραγματικές λύσεις, τοπικές και προσαρμόσιμες, που τα νησιά μας προτείνουν», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος του Παλάου Σουρέιντζελ Γουίπς Τζούνιορ.