Επίσημο: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ
Η Euroleague γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final Four του 2026 στην Αθήνα.
Τέλος τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η Euroleague! Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι τα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν, αναφέροντας στη σχετική ανακοίνωση ότι υπήρχε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση για τα εισιτήρια.
Η ανακοίνωση της Euroleague
Όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, είναι διαθέσιμες στο euroleaguef4tickets.com.
Η άνευ προηγούμενου ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, έχει φτάσει στο απόγειό της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής κυκλοφορίας της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί.
Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση, η τελευταία εναπομείνασα κατανομή εισιτηρίων στη Φάση 4 τέθηκε σε πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την τελική κυκλοφορία πλέον να έχει ολοκληρωθεί, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως.
Οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά σε μαζικούς αριθμούς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσμονή για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν κάθε φάση πώλησης υπογραμμίζει την απαράμιλλη απήχηση του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέρα ??από αυτήν εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση της σεζόν.
Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πωλήσεων, η έκδοση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της EuroLeague.
Οι οπαδοί ενθαρρύνονται να παραμένουν συντονισμένοι στα επίσημα κανάλια της EuroLeague για περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση.
