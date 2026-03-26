Ποιες ομάδες «βλέπει» στο Final Four της Euroleague o Μπόμπι Ντίξον (vid)

Ο βετεράνος μπασκετμπολίστας της Φενέρμπαχτσε, Μπόμπι Ντίξον κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τις ομάδες που προβλέπει ότι θα προκριθούν στο φετινό Final Four της Euroleague.

Ο 42χρονος ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Final Four, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, την Μπαρτσελόνα αλλά και τη Βαλένθια, η οποία είναι η «έκπληξη» της φετινής σεζόν.

🏀 Bobby Dixon’ın F4 tahminleri: Fenerbahçe Beko

Olympiacos

Barcelona

Valencia 🔗 IG- EuroStepTR pic.twitter.com/a9PGd61aNX — Souvess (@souvess) March 25, 2026

Όσον αφορά το ποια ομάδα θα στεφθεί φέτος πρωταθλήτρια της Euroleague, ο Ντίξον δήλωσε ότι η Φενέρ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επαναλάβει τον περυσινό θρίαμβο, καθώς φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και σε γενικές γραμμές διανύει μία εξαιρετική σεζόν.