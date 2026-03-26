Ποιες ομάδες «βλέπει» στο Final Four της Euroleague o Μπόμπι Ντίξον (vid)
Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε, Μπόμπι Ντίξον προέβλεψε την παρουσία του Ολυμπιακού στο φετινό Final Four!
Ο βετεράνος μπασκετμπολίστας της Φενέρμπαχτσε, Μπόμπι Ντίξον κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τις ομάδες που προβλέπει ότι θα προκριθούν στο φετινό Final Four της Euroleague.
Ο 42χρονος ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Final Four, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, την Μπαρτσελόνα αλλά και τη Βαλένθια, η οποία είναι η «έκπληξη» της φετινής σεζόν.
Οι προβλέψεις του Μπόμπι Ντίξον για τις ομάδες που θα βρίσκονται στο Final Four
🏀 Bobby Dixon’ın F4 tahminleri:
Fenerbahçe Beko
Olympiacos
Barcelona
Valencia
🔗 IG- EuroStepTR pic.twitter.com/a9PGd61aNX
— Souvess (@souvess) March 25, 2026
Όσον αφορά το ποια ομάδα θα στεφθεί φέτος πρωταθλήτρια της Euroleague, ο Ντίξον δήλωσε ότι η Φενέρ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επαναλάβει τον περυσινό θρίαμβο, καθώς φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και σε γενικές γραμμές διανύει μία εξαιρετική σεζόν.
