Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από τη Βαλένθια χάρη στις δύο εύστοχες βολές του Ντε Λαρέα στο φινάλε με 85-84, όμως παραμένει στην 2η θέση της βαθμολογίας της Euroleague και έχει στα χέρια του το πλεονέκτημα έδρας.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 22-12 και ένα ματς παραπάνω από τους υπόλοιπους διεκδικητές της τετράδας, ενώ έχουν δύο ματς παραπάνω από τη Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει ρεκόρ 20-12 και είναι στην 5η θέση. Ουσιαστικά με εξαίρεση τη Φενέρμπαχτσε που είναι στην κορυφή, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Βαλένθια και Χάποελ παλεύουν για τρεις θέσεις, ενώ υπάρχει και σενάριο που λέει ότι μπορεί να υπάρξει και τετραπλή ισοβαθμία!

Ο Ολυμπιακός με βάση και το πρόγραμμα που έχει, αλλά και με το γεγονός ότι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας και τη Χάποελ εκτός, έχει στα χέρια του μεν την τετράδα, αλλά θέλει να κερδίσει τουλάχιστον μια εξ αυτών. Η ήττα από τη Βαλένθια ήταν πισωγύρισμα, ενώ έχασε και την ισοβαθμία με τις νυχτερίδες και τυπικά, αφού έχει ηττηθεί και εντός έδρας, αλλά και εκτός.

Γενικότερα, ο Ολυμπιακός δεν έχει δεδομένα την ισοβαθμία με τη Βαλένθια, ενώ έχει ηττηθεί στην Ισπανία από τη Ρεάλ με 12 πόντους (89-77) και πρέπει ουσιαστικά και να τη νικήσει στο ΣΕΦ, αλλά και να καλύψει τη διαφορά για να είναι από πάνω της σε τυχόν ισοβαθμία. Παράλληλα, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Φάληρο έχει νικήσει με 62-58 και θέλει νίκη εκτός έδρας, είτε αν πάνε στραβά τα πράγματα και ηττηθεί αυτό να μην γίνει με τρεις πόντους και πάνω.

Οι μέχρι στιγμής ισοβαθμίες που έχει ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58 (1-0)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77 (1-0)

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99 και 84-85 (0-2)

Ο Ολυμπιακός με λίγα λόγια αν κάνει το 3/4 στα τελευταία ματς θα είναι στην τετράδα, ενώ πιθανότατα θα είναι και δεύτερος, ενώ κλειδί θα είναι το ματς που έρχεται για τους Πειραιώτες κόντρα στη Βιλερμπάν στη Γαλλία, που είναι στην τελευταία θέση και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει μόνο νίκη.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Βιλερμπάν εκτός

Ρεάλ Μαδρίτης εντός

Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Το πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης

Αναντολού Εφές εντός

Μπασκόνια εκτός

Ολυμπιακός εκτός

Φενέρμπαχτσε εκτός

Ερυθρός Αστέρας εντός

Το πρόγραμμα της Βαλένθια

Παρτίζαν εκτός

Βίρτους Μπολόνια εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Παναθηναϊκός εντός

Dubai BC εκτός

Το πρόγραμμα της Χάποελ Τελ Αβίβ

Μπασκόνια εκτός

Παναθηναϊκός εντός

Φενέρμπαχτσε εντός

Ολυμπιακός εντός

Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός

Μονακό εκτός

Η βαθμολογία της Euroleague:

Φενέρμπαχτσε 23-10

Ολυμπιακός 22-12

Ρεάλ Μαδρίτης 21-12

Βαλένθια 21-12

Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12

Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14

Μονακό 19-14

Παναθηναϊκός 19-14

Ερυθρός Αστέρας 19-14

Μπαρτσελόνα 19-14

Dubai BC 17-16

Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16

Αρμάνι Μιλάνο 16-17

Βίρτους Μπολόνια 13-19

Παρτίζαν 13-20

Μπάγερν Μονάχου 13-20

Παρί 12-21

Αναντολού Εφές 10-23

Μπασκόνια 9-24

Βιλερμπάν 8-25