Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Μπάσκετ 24 Μαρτίου 2026, 23:41

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Ο Ολυμπιακός έχασε με 85-84 από τη Βαλένθια στη Roig Arena για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει απίθανα πράγματα στην τελευταία περίοδο, όμως έκανε το φάουλ στον Μοντέρο στο τέλος και αστόχησε στην τελευταία επίθεση για το ματς.

Οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη σε ακόμα ένα κλειστό παιχνίδι, με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα να έρχεται από τον πάγκο στη θέση του Μοντέρου που τραυματίστηκε και να κάνει το 83-84, 85-84 για τις «νυχτερίδες».

Έτσι οι ερυθρόλευκοι είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 22-12, με τη Βαλένθια να φτάνει στο 21-12 μειώνοντας στη μία νίκη τη διαφορά της από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός είχε τον Βεζένκοφ στους 17 πόντους (τους 15 τους έβαλε στο πρώτο ημίχρονο), τον Γουόρντ στους 15 και τον Γάλλο σταρ του να σταματάει στους 12, ενώ είχε και 5 ασίστ. Από τους Ισπανούς οι Μπαντιό με 15, Μοντέρο με 13 και Κι με 12 ξεχώρισαν.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τέσσερις πόντους του Βεζένκοφ και προηγήθηκε με 2-6, για να περάσει μπροστά η Βαλένθια με τρίποντο του Μπαντιό με 8-6 στο 2’. Ο Ρίβερς με τρίποντο έκανε το 11-9 για τη Βαλένθια στο 4’.

Ο Μιλουτίνοφ με 2/2 βολές έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 11-13 στο 5’. Δύο τρίποντα, ένα του Βεζένκοφ και ένα του Φουρνιέ, έδωσαν προβάδισμα +4 και σκορ 15-19 στον Ολυμπιακό στο 8’. Η Βαλένθια βρήκε ένα τρίποντο με τον Κι και ένα buzzer beater του Σακό και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-23.

Η Βαλένθια ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με καλάθι του Μοντέρο και η Βαλένθια προηγήθηκε με 28-25 στο 12’. Ο Γουόρντ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 33-33 στο 15’ με τον Ολυμπιακό να φέρνει το ματς στα ίσια, πιέζοντας περισσότερο στην άμυνά του. Ο Μοντέρο με τον τέταρτο πόντο του έκανε το 35-35 με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο 16’.

Ο Βεζένκοφ με δύσκολο floater έκανε το 35-37 για τον Ολυμπιακό στο 17’. Ο Βεζένκοφ πήρε την πολύ όμορφη πάσα του Ντόρσεϊ και έδωσε αέρα +6 και σκορ 37-43 στον Ολυμπιακό στο 18’. Ο Ντόρσεϊ με ένα τρομερό τρίποντο έκανε το 39-48 για τον Ολυμπιακό στο 19’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +8 και σκορ 42-50 με καλάθι του Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός είχε σε δαιμονιώδη κατάσταση στο πρώτο ημίχρονο τον Βεζένκοφ που είχε 15 πόντους.

Η Βαλένθια μπήκε με πατημένο το πόδι στο γκάζι και με γκολ φάουλ του Μοντέρο και καλάθι του Πουέρτο μείωσε στο -1 και σκορ 49-50 στο 22’. Ο Μπαντιό με τρίποντο από τη γωνία ισοφάρισε σε 52-52 στο 24’. Ο Μπαντιό με καλάθι από κοντά έβαλε και μπροστά τη Βαλένθια με 54-52 στο 25’. Ο Νιλικίνα με 4/4 βολές μείωσε στον έναν για τον Ολυμπιακό και σκορ 58-57 στο 27’. Ο Ομάρι Μουρ με τρίποντο έκανε το 62-59 για τη Βαλένθια στο 28’.

Ο Γουόρντ με δικό του τρίποντο έκανε το 62-64 για τον Ολυμπιακό και έφτασε τους 15 κάνοντας ρεκόρ με τον Ολυμπιακό στο 29’. Η Βαλένθιαπέρασε μπροστά με 67-66 με τον Μουρ και ο Γουόκαπ έκλεισε με buzzer beater έκανε το 67-68 που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός βρήκε και πάλι ηρεμία στην επίθεσή του και με τους Τζόουνς και Φουρνιέ ξέφυγε με +7 και σκορ 67-74 στο 34’. Ο Μπαντιό με τρίποντο μείωσε σε 70-74 στο 35’ για τη Βαλένθια. Ο Φουρνιέ με τρομερή πάσα βρήκε τον Πίτερς ο οποίος σκόραρε για το 70-76 στο 36’. Ο Φουρνιέ με μεγάλο καλάθι έκανε το 73-78 για τον Ολυμπιακό στο 37’. Ο Ρίβερς με καλάθι από κοντά μείωσε στο -2 για τη Βαλένθια και σκορ 77-79 στο 38’. Ο Κι έβαλε μπροστά τη Βαλένθια στο 39’ και σκορ 81-79 στο 39’.

Ο Μοντέρο σκόραρε για το 83-81 κι ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο για το 83-84. Οι γηπεδούχοι κάλεσαν timeout, ο Μοντέρο κέρδισε βολές στα 2.9″ αλλά τραυματίστηκε κι ο ντε Λαρέα πήγε να εκτελέσει. Ο Ισπανός τις έβαλε και ο Εβάν Φουρνιέ αστόχησε στο σουτ της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομάριο άσκησε κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στο επικείμενο Μουντιάλ.

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου – Οι μάσκες έπεσαν
«Δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα πρόσωπα εξουσίας και τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν με το Predator αλλά δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα συγκλονίζει σε μήνυμά της για την μάχη που δίνει ώστε να είναι καλά ψυχολογικά. Η εξομολόγηση για τον φόβο που αισθάνεται.

Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη
Τα σενάρια, οι διαφορετικές πολιτικές, το Justice Payout και η νέα δικαστική διαδικασία Μαρόκου, Σενεγάλης, AFCON, που φέρει νέα ανατροπή στο Κόπα Άφρικα και μεγαλύτερο μπάχαλο.

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

