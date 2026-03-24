Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…

Ο Ολυμπιακός έχασε με 85-84 από τη Βαλένθια στη Roig Arena για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει απίθανα πράγματα στην τελευταία περίοδο, όμως έκανε το φάουλ στον Μοντέρο στο τέλος και αστόχησε στην τελευταία επίθεση για το ματς.

Οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη σε ακόμα ένα κλειστό παιχνίδι, με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα να έρχεται από τον πάγκο στη θέση του Μοντέρου που τραυματίστηκε και να κάνει το 83-84, 85-84 για τις «νυχτερίδες».

Έτσι οι ερυθρόλευκοι είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 22-12, με τη Βαλένθια να φτάνει στο 21-12 μειώνοντας στη μία νίκη τη διαφορά της από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός είχε τον Βεζένκοφ στους 17 πόντους (τους 15 τους έβαλε στο πρώτο ημίχρονο), τον Γουόρντ στους 15 και τον Γάλλο σταρ του να σταματάει στους 12, ενώ είχε και 5 ασίστ. Από τους Ισπανούς οι Μπαντιό με 15, Μοντέρο με 13 και Κι με 12 ξεχώρισαν.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τέσσερις πόντους του Βεζένκοφ και προηγήθηκε με 2-6, για να περάσει μπροστά η Βαλένθια με τρίποντο του Μπαντιό με 8-6 στο 2’. Ο Ρίβερς με τρίποντο έκανε το 11-9 για τη Βαλένθια στο 4’.

Ο Μιλουτίνοφ με 2/2 βολές έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 11-13 στο 5’. Δύο τρίποντα, ένα του Βεζένκοφ και ένα του Φουρνιέ, έδωσαν προβάδισμα +4 και σκορ 15-19 στον Ολυμπιακό στο 8’. Η Βαλένθια βρήκε ένα τρίποντο με τον Κι και ένα buzzer beater του Σακό και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-23.

Η Βαλένθια ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με καλάθι του Μοντέρο και η Βαλένθια προηγήθηκε με 28-25 στο 12’. Ο Γουόρντ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 33-33 στο 15’ με τον Ολυμπιακό να φέρνει το ματς στα ίσια, πιέζοντας περισσότερο στην άμυνά του. Ο Μοντέρο με τον τέταρτο πόντο του έκανε το 35-35 με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο 16’.

Ο Βεζένκοφ με δύσκολο floater έκανε το 35-37 για τον Ολυμπιακό στο 17’. Ο Βεζένκοφ πήρε την πολύ όμορφη πάσα του Ντόρσεϊ και έδωσε αέρα +6 και σκορ 37-43 στον Ολυμπιακό στο 18’. Ο Ντόρσεϊ με ένα τρομερό τρίποντο έκανε το 39-48 για τον Ολυμπιακό στο 19’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +8 και σκορ 42-50 με καλάθι του Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός είχε σε δαιμονιώδη κατάσταση στο πρώτο ημίχρονο τον Βεζένκοφ που είχε 15 πόντους.

Η Βαλένθια μπήκε με πατημένο το πόδι στο γκάζι και με γκολ φάουλ του Μοντέρο και καλάθι του Πουέρτο μείωσε στο -1 και σκορ 49-50 στο 22’. Ο Μπαντιό με τρίποντο από τη γωνία ισοφάρισε σε 52-52 στο 24’. Ο Μπαντιό με καλάθι από κοντά έβαλε και μπροστά τη Βαλένθια με 54-52 στο 25’. Ο Νιλικίνα με 4/4 βολές μείωσε στον έναν για τον Ολυμπιακό και σκορ 58-57 στο 27’. Ο Ομάρι Μουρ με τρίποντο έκανε το 62-59 για τη Βαλένθια στο 28’.

Ο Γουόρντ με δικό του τρίποντο έκανε το 62-64 για τον Ολυμπιακό και έφτασε τους 15 κάνοντας ρεκόρ με τον Ολυμπιακό στο 29’. Η Βαλένθιαπέρασε μπροστά με 67-66 με τον Μουρ και ο Γουόκαπ έκλεισε με buzzer beater έκανε το 67-68 που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός βρήκε και πάλι ηρεμία στην επίθεσή του και με τους Τζόουνς και Φουρνιέ ξέφυγε με +7 και σκορ 67-74 στο 34’. Ο Μπαντιό με τρίποντο μείωσε σε 70-74 στο 35’ για τη Βαλένθια. Ο Φουρνιέ με τρομερή πάσα βρήκε τον Πίτερς ο οποίος σκόραρε για το 70-76 στο 36’. Ο Φουρνιέ με μεγάλο καλάθι έκανε το 73-78 για τον Ολυμπιακό στο 37’. Ο Ρίβερς με καλάθι από κοντά μείωσε στο -2 για τη Βαλένθια και σκορ 77-79 στο 38’. Ο Κι έβαλε μπροστά τη Βαλένθια στο 39’ και σκορ 81-79 στο 39’.

Ο Μοντέρο σκόραρε για το 83-81 κι ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο για το 83-84. Οι γηπεδούχοι κάλεσαν timeout, ο Μοντέρο κέρδισε βολές στα 2.9″ αλλά τραυματίστηκε κι ο ντε Λαρέα πήγε να εκτελέσει. Ο Ισπανός τις έβαλε και ο Εβάν Φουρνιέ αστόχησε στο σουτ της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

