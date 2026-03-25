Μπαρτζώκας: «Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι, αλλά κάναμε κακές επιλογές»

Ο Ολυμπιακός έχασε μέσα από τα χέρια του το παιχνίδι με την Βαλένθια με 85-84, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα να στέκεται στις κακές επιλογές που έκαναν οι παίκτες του στο φινάλε της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι και χάσαμε πολλές ελεύθερες βολές στο δεύτερο μέρος.

Είχαμε κάποιες κακές τελικές επιλογές και αμυνθήκαμε στο transition χωρίς ισορροπία. Έτσι έγινε παιχνίδι της μίας φάσης. ‘Ενα σουτ του Μοντέρο, μία προσπάθεια του Βεζένκοφ και βέβαια το φάουλ στον Μοντέρο που βέβαια είχαμε την ευκαιρία μας να σκοράρουμε μετά, όμως δεν το κάναμε».