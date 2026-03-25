Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο και την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία μεγάλη νίκη στο Σαράγεβο της Βοσνίας, καθώς επικράτησε με σκορ 107-104 της Ντουμπάι και ουσιαστικά «κλείδωσε» την είσοδο στην πρώτη δεκάδα, ενώ παλεύει για την εξάδα που οδηγεί απευθείας στα play offs της διοργάνωσης.
Πλέον, το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 19-14, αφήνοντας τη Ντουμπάι στο 17-16, ενώ δίνει τη «μάχη» του με αρκετές ομάδες για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα γίνεται.
Ο Ολυμπιακός έχασε στη Βαλένθια με 85-84 σε ματς θρίλερ και έπεσε στο 22-12, , ενώ οι Ισπανοί ανέβηκε στο 21-12. Με το πλεονέκτημα έδρας να μπαίνει σε κίνδυνο καθώς υπάρχει συνωστισμός ομάδων από κάτω!
Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, η Φενέρ ηττήθηκε με 94-89 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ Ζάλγκιρις Κάουνας, Μονακό και Μπαρτσελόνα νίκησαν τις Μπάγερν Μονάχου (78-71), Αρμάνι Μιλάνο (90-85) και Αναντολού Εφές (78-71) αντίστοιχα.
Στο τελευταίο χρονικά ματς η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε εύκολα την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και συνέχισε την ανοδική της πορεία εδώ και αρκετές αγωνιστικές.
Το πανόραμα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague
Τρίτη 24/3
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 90-85
Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71
Παρτίζαν – Βιλερμπάν 79-78
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83
Τετάρτη 25/3
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30
Τρίτη 31/3
Βίρτους Μπολόνια – Παρί
Η βαθμολογία στη Euroleague
Η επόμενη (34η) αγωνιστική:
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 26/3 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 26/3 στις 21:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 26/3 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 26/3 στις 21:45
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 27/3 στις 19:45
Παναθηναϊκός – Μονακό 27/3 στις 21:15
Παρτίζαν – Βαλένθια 27/3 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 27/3 στις 21:30
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 27/3 στις 21:30
- Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού
- Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
- Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
- «Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»
- Dubai B.C. – Παναθηναϊκός 104-107: «Κλειδώνει» την πρόκριση με σούπερ Ναν και Χέις-Ντέιβις
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89: Οι Ισραηλινοί «φρέναραν» τους Τούρκους
- Μονακό – Μιλάνο 90-85: Επέστρεψε από το -12 και πέτυχε τρίτη σερί νίκη
- Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
