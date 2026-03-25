Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία μεγάλη νίκη στο Σαράγεβο της Βοσνίας, καθώς επικράτησε με σκορ 107-104 της Ντουμπάι και ουσιαστικά «κλείδωσε» την είσοδο στην πρώτη δεκάδα, ενώ παλεύει για την εξάδα που οδηγεί απευθείας στα play offs της διοργάνωσης.

Πλέον, το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 19-14, αφήνοντας τη Ντουμπάι στο 17-16, ενώ δίνει τη «μάχη» του με αρκετές ομάδες για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα γίνεται.

Ο Ολυμπιακός έχασε στη Βαλένθια με 85-84 σε ματς θρίλερ και έπεσε στο 22-12, , ενώ οι Ισπανοί ανέβηκε στο 21-12. Με το πλεονέκτημα έδρας να μπαίνει σε κίνδυνο καθώς υπάρχει συνωστισμός ομάδων από κάτω!

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, η Φενέρ ηττήθηκε με 94-89 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ Ζάλγκιρις Κάουνας, Μονακό και Μπαρτσελόνα νίκησαν τις Μπάγερν Μονάχου (78-71), Αρμάνι Μιλάνο (90-85) και Αναντολού Εφές (78-71) αντίστοιχα.

Στο τελευταίο χρονικά ματς η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε εύκολα την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και συνέχισε την ανοδική της πορεία εδώ και αρκετές αγωνιστικές.

Το πανόραμα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτη 24/3

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83

Τετάρτη 25/3

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30

Τρίτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια – Παρί

Η βαθμολογία στη Euroleague

Η επόμενη (34η) αγωνιστική:

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 26/3 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 26/3 στις 21:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 26/3 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 26/3 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 27/3 στις 19:45

Παναθηναϊκός – Μονακό 27/3 στις 21:15

Παρτίζαν – Βαλένθια 27/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 27/3 στις 21:30

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 27/3 στις 21:30