Ολυμπιακός: Η «AS» «στέλνει» τον Φρανσίσκο στους «ερυθρόλευκους» (vids)
Δημοσίευμα της ισπανικής «AS» άναψε φωτιές για τον Φρανσίσκο και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις αδιαμφισβήτητα αποτελεί πόλο έλξης για τις ομάδες της Euroleague, καθώς το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα τον συνδέουν με το ενδιαφέρον αρκετών κλαμπ, που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.
Η ισπανική «AS» ήρθε να ανάψει… φωτιές σχετικά με τα σενάρια για την επόμενη «επαγγελματική στέγη» του Φρανσίσκο, αναφέροντας πως βρίσκεται στο κάδρο του Ολυμπιακού.
Το ρεπορτάζ της «AS» για Φρανσίσκο και Ολυμπιακό
Επί της ουσίας, το εν λόγω δημοσίευμα ανατρέπει τα μέχρι τώρα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει και ανέφεραν ότι ο Φρανσίσκο βρίσκεται ένα βήμα από την Μπαρτσελόνα.
Η «AS» εξήρε την παρουσία του Φρανσίσκο στη φετινή Euroleague, τονίζοντας πως είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς γκαρντ της διοργάνωσης, αφού είναι 4ος σε PIR με 20 ανά αγώνα, ενώ μετρά 17,1 πόντους και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο.
Το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας υπογραμμίζει ότι ο Ολυμπιακός είναι πλέον ένας από τους βασικούς ενδιαφερόμενους για την απόκτηση του γκαρντ, ωστόσο η υπόθεση έχει πολύ δρόμο ακόμη, καθώς ο σούπερ σταρ της Ζαλγκίρις είναι περιζήτητος.
Τι είχε αναφέρει ο Φρανσίσκο για τα σενάρια που κυκλοφορούν για τη μεταγραφολογία
«Θα ήταν καλύτερο να μη βγαίνει τίποτα, να σιωπήσουν όλα μέχρι να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι, είτε στην κανονική περίοδο είτε στα πλέι-οφ. Υπάρχουν παίκτες που δεν μπορούν να κρατήσουν το ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης μέσα σε τόσες φήμες.
Δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι. Δεν θα μπούμε σε εκατό παιχνίδια και θα παίξουμε καλά και στα εκατό».
