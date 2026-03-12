sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και η αλλαγή ατζέντη από τον Γάλλο είναι από τα πιο «καυτά» θέματα – Τι σημαίνει η κίνηση αυτή, τι συμβόλαιο ψάχνει στην αγορά και γιατί εμπλέκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι επί καθημερινής βάσεως στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα και ο βασικός λόγος είναι ότι προχώρησε σε αλλαγή ατζέντη, κάτι που συνήθως φέρνει μεταγραφικές εξελίξεις.

Ο Γάλλος γκαρντ της Ζαλγκίρις, αν και έχει έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμη με την ομάδα του Κάουνας, το καλοκαίρι έχει οψιόν, που μπορεί να αποχωρήσει από τη λιθουανική ομάδα, αρκεί να καταβληθεί ένα buy out.

Η κίνηση του να αλλάξει μάνατζερ, εν μέσω μάλιστα των φημών πως ενδιαφέρεται έντονα η Μπαρτσελόνα αλλά και άλλες ομάδες, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αγορά της EuroLeague. Ουσιαστικά, ο Φρανσίσκο αποφάσισε να αφήσει τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και να συνεργαστεί με τον Νίκο Σπανό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει αρκετές μεγάλες συμφωνίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γεγονός που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Το συμβόλαιο που θέλει ο Φρανσίσκο

Σύμφωνα με το Backdoor Podcast, η αλλαγή εκπροσώπησης αναμένεται να επηρεάσει και τη στρατηγική του Φρανσίσκο στην αγορά, καθώς ο στόχος είναι πλέον ένα συμβόλαιο που θα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και μάλιστα με κλειστό τριετές.

Πρόκειται για απαίτηση που δεν θεωρείται υπερβολική με βάση την πορεία του παίκτη, καθώς ο άλλοτε σταρ του Περιστερίου πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Ζαλγκίρις και έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague.

Ο Φρανσίσκο συγκαταλέγεται ήδη στα πιο «καυτά» ονόματα ενόψει του επόμενου καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, με αρκετά μεγάλα κλαμπ να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του να αναμένεται έντονος.

Αυτό που έχει σημασία και στην αλλαγή του μάνατζερ από τον Φρανσίσκο και στο οικονομικό, αλλά και γενικότερα στην τελική απόφαση του παίκτη, είναι ότι ουσιαστικά βγάζει εκτός την Μπαρτσελόνα από το «κάδρο» και έρχεται πιο κοντά στην Ελλάδα και σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Και οι δύο «αιώνιοι» έχουν ακουστεί για τον Γάλλο, ενώ και οι δύο μπορούν να προσφέρουν οικονομικά αλλά και αγωνιστικά ένα συμβόλαιο που θα καλύψει αρκετά από τα «θέλω» του.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του τρεις παίκτες που εκπροσωπούνται από τον νέο ατζέντη του Φρανσίσκο και πρόκειται για τους Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τι Τζέι Σορτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οπότε η κίνηση του Φρανσίσκο μόνο θετικό αντίκτυπο έχει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Economy
Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Κόσμος
Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

