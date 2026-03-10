O Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και φέρνει νέα δεδομένα ενόψει καλοκαιριού

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague τη φετινή σεζόν, καθώς πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ζαλγκίρις και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Γάλλος γκαρντ είναι στο επίκεντρο των μεταγραφικών συζητήσεων και το όνομα του έχει εμπλακεί εδώ και αρκετό καιρό τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την Μπαρτσελόνα, ενώ «παίζει» και για τον Παναθηναϊκό, παρότι είναι υπερπλήρης στις θέσεις των γκαρντ.

Αν και ο Φρανσίσκο έχει συμβόλαιο και το 2026 με τη Ζαλγκίρις, πολλά ΜΜΕ και διάφορα σενάρια θεωρούν δεδομένο ότι θα φύγει από το Κάουνας το καλοκαίρι, διότι έχει ένα προσιτό buy out και πολλές ομάδες θα αναζητήσουν γκαρντ με τα χαρακτηριστικά του.

Ο ίδιος ο παίκτης σίγουρα ψάχνει ένα καλύτερο συμβόλαιο, η Μπαρτσελόνα φέρεται να συμφώνησε μαζί του προφορικά, όμως εκείνος το διέψευσε μέσα από τα social media.

Η κίνηση του Φρανσίσκο που αλλάζει τα δεδομένα

Ο Φρανσίσκο ωστόσο προχώρησε σε μια κίνηση που ταράζει τα νερά της Euroleague, καθώς αποφάσισε μόλις τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς και πριν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος, να αλλάξει μάνατζερ, κάτι που δείχνει πολλά για τις προθέσεις του.

Συγκεκριμένα, ο Φρανσίσκο πλέον εκπροσωπείται από τον Νίκο Σπανό, ο οποίος συνεργάζεται επίσης με παίκτες όπως ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Τι Τζέι Σορτς, που αγωνίζονται όλοι στον Παναθηναϊκό. Ο συγκεκριμένος ατζέντης έχει εξαιρετικές σχέσεις εδώ και κάποιο καιρό με τον Παναθηναϊκό, ενώ ουσιαστικά ο Γάλλος γκαρντ κλείνει μια και καλή την πόρτα της Μπαρτσελόνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως την προεργασία φέρεται να την είχε κάνει ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς στην Μπαρτσελόνα για τον Φρανσίσκο, όμως φαίνεται ότι κλείνει το κεφάλαιο εκεί, με την υπόθεση του Φρανσίσκο να αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της καλοκαιρινής αγοράς στη EuroLeague.

Εξάλλου ήδη το όνομα του έχει ακουστεί για αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθούν την περίπτωσή του.