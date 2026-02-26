Τι είπε ο Φρανσίσκο για το μέλλον του: «Υπάρχουν πολλές προτάσεις…»
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έδωσε τη δική του απάντηση για τις φήμες περί μεταγραφής μετά το ματς με τον Ολυμπιακό…
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της σεζόν στη Euroleague και όπως είναι λογικό το όνομά του εμπλέκεται σε πολλά μεταγραφικά σενάρια, παρά το γεγονός πως έχει συμβόλαιο με τη Ζαλγκίρις.
Ο Φρανσίσκο έχει ήδη γραφτεί για αρκετές ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, όμως πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησε μία φήμη που μιλούσε για συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.
Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο Κάουνας, κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια περί συμφωνίας με τους «μπλαουγκράνα» και δεν έκρυψε την έκπληξή του, ενώ μίλησε και γενικότερα για το μέλλον του μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.
Οι δηλώσεις του Φρανσίσκο:
«Ό,τι κι αν συμβαίνει, είμαι συγκεντρωμένος. Δεν έχει σημασία. Φυσικά υπάρχουν πολλές προτάσεις παντού, αλλά στο τέλος της ημέρας εγώ έχω τον έλεγχο. Αφήνω τον ατζέντη μου να ασχολείται με αυτά και εγώ είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο μπάσκετ», ανέφερε.
Και συνέχισε: «Δεν ανησυχώ καθόλου. Τα πράγματα πάνε καλά, αλλά το πιο σημαντικό για μένα και για τα παιδιά είναι να παίξουμε στα πλέι-οφ και να πάμε στο Final Four. Αυτός είναι ο στόχος».
Μάλιστα, αποκάλυψε πως πληροφορήθηκε τα σενάρια με… απρόσμενο τρόπο: «Ήταν τρελό. Ξύπνησα και όλοι μου έλεγαν “υπέγραψες με την Μπαρτσελόνα”, “συγχαρητήρια”. Και λέω, “τι;”».
Ο Φρανσίσκο έβαλε έτσι τέλος –τουλάχιστον προς το παρόν– στις φήμες, τονίζοντας πως το μοναδικό του μέλημα είναι η πορεία της Ζαλγκίρις στη EuroLeague.
