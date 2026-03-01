sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ στη Euroleague, πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Ζαλγκίρις και την οδηγεί στα play off της διοργάνωσης. Ο Γάλλος είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην πορεία της ομάδας από τη Λιθουανία και όπως είναι λογικό έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ είναι δεδομένα μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Φρανσίσκο, έχοντας ήδη κάνει διερευνητική κρούση, ενώ ακούγεται αρκετά και ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες της Euroleague για τον Γάλλο, ειδικά μετά τη χρονιά που κάνει στο Κάουνας.

Ο Φρανσίσκο πριν μερικές μέρες γράφτηκε ότι συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα και πως από το καλοκαίρι θα αγωνίζεται στην Καταλονία, όμως το διέψευσε ο ίδιος με μήνυμα του, αποκαλύπτοντας πως δεν υπάρχει κανένα deal, αλλά πολλές προτάσεις για εκείνον.

Φυσικά τα σενάρια και οι φήμες ολοένα και πληθαίνουν για τον Γάλλο, ενώ μετά το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός στο Κάουνας γράφτηκε πως και οι ερυθρόλευκοι είχαν επαφές για την απόκτηση του.

Αυτό που έχει σημασία στο τέλος όμως είναι πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τους Λιθουανούς και για το 2027 και θα πρέπει να καταβληθεί buy out για να αποκτηθεί, αλλά και πως πλέον με την ραγδαία εξέλιξη που έχει αλλά και με τις προτάσεις που φέρεται να έχει αρνηθεί πως το κασέ του έχει «εκτοξευτεί».

Τα χρήματα και το συμβόλαιο που θα ψάξει ο Φρανσίσκο

Ο 29χρονος μετά τις χρονιές που πραγματοποιεί στο Κάουνας και γενικά στη Euroleague έχει ανεβάσει την αξία του και θα ψάξει, εφόσον αποχωρήσει το καλοκαίρι, ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο μιας και είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, αυτό που φέρεται να ψάχνει ο Φρανσίσκο είναι ένα συμβόλαιο που θα είναι τριετές, μιας και είναι στα 29 του χρόνια, που θα του αποφέρει περίπου 9 εκατ. ευρώ, ειδικά μετά τα ποσά που έχουν διατεθεί στην αγορά.

Το ποσό αυτό δύσκολα θα βρεθεί από πολλές ομάδες, ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα που φαίνεται να ενδιαφέρονται θα μπορούσαν και θα ήθελαν να πληρώσουν το buy out, αλλά είναι άγνωστο αν θα προσφέρουν τόσο μεγάλο συμβόλαιο, όχι στη διάρκεια των ετών, αλλά στους οικονομικούς όρους. Και για λόγους ισορροπιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το buy out δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη, αλλά λέγεται ότι είναι πολύ χαμηλά, αφού ήταν ένας από τους όρους που είχε θέσει και ο ίδιος ο παίκτης όταν ανανέωσε πέρσι με αυξημένες αποδοχές. Ο Φρανσίσκο τη φετινή χρονιά θα λάβει πάνω από 1.3 εκατ. ευρώ από τη Ζαλγκίρις χωρίς τα μπόνους, ενώ το buy out είναι ενδεχομένως κάτω από τις 450.000 ευρώ. Ποσό που είναι προσιτό για ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακός.

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

