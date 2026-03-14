sports betsson
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φρανσίσκο: «Υπάρχει ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»
Euroleague 14 Μαρτίου 2026, 09:35

Φρανσίσκο: «Υπάρχει ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Το ενδιαφέρον των δύο «αιωνίων» επιβεβαίωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως υπάρχουν... συζητήσεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι επί καθημερινής βάσεως στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα, με πιο πρόσφατη εξέλιξη να είναι το ότι προχώρησε σε αλλαγή ατζέντη, κάτι που συνήθως φέρνει μεταγραφικές εξελίξεις.

Κάπως έτσι, μιλώντας στα κανάλια Novasports αποκάλυψε πως πολλές ομάδες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.

Η αποκάλυψη του Φρανσίσκο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

«Υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή είναι η είδηση, αλλά υπάρχουν πολλές ομάδες. Θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, αλλά ίσως μείνω στη Ζαλγκίρις έναν ακόμη χρόνο ή θα δούμε πού θα πάω. Όταν αλλάζεις ομάδα πρέπει να καταλάβεις το όραμα, τον προπονητή και τον ρόλο σου».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται να πάρει απόφαση για το μέλλον του, τονίζοντας ότι «η Ζαλγκίρις είναι πάντα σαν το σπίτι μου και θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί όπως είπα υπάρχουν πολλές ομάδες».

Τι συμβόλαιο θέλει ο Φρανσίσκο

Σύμφωνα με το Backdoor Podcast, η αλλαγή εκπροσώπησης αναμένεται να επηρεάσει και τη στρατηγική του Φρανσίσκο στην αγορά, καθώς ο στόχος είναι πλέον ένα συμβόλαιο που θα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και μάλιστα με κλειστό τριετές.

Πρόκειται για απαίτηση που δεν θεωρείται υπερβολική με βάση την πορεία του παίκτη, καθώς ο άλλοτε σταρ του Περιστερίου πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Ζαλγκίρις και έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague.

Ο Φρανσίσκο συγκαταλέγεται ήδη στα πιο «καυτά» ονόματα ενόψει του επόμενου καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, με αρκετά μεγάλα κλαμπ να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του να αναμένεται έντονος.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Euroleague 14.03.26

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Σύνταξη
Stream sports
Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)
Μπάσκετ 13.03.26

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο (vid)
Μπάσκετ 12.03.26

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στο Μετρό λόγω εργασιών - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Σύνταξη
Σύνταξη
Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Ακρίβεια 14.03.26

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Ρεκόρ προβολών 14.03.26

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Γνώριζε το θύμα 14.03.26

Στον εισαγγελέα ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Θρίλερ 14.03.26

Το μακάβριο εύρημα της κόκκινης βαλίτσας - Πώς βρέθηκε η σορός στη Χαλκιδική, «φορούσε βέρα»

Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Σύνταξη
Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26 Upd: 11:17

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
«Ήταν ιδιόρρυθμος» 14.03.26

Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη - Νέες μαρτυρίες - Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 10:23

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Απόρρητο