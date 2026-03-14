Φρανσίσκο: «Υπάρχει ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι επί καθημερινής βάσεως στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα, με πιο πρόσφατη εξέλιξη να είναι το ότι προχώρησε σε αλλαγή ατζέντη, κάτι που συνήθως φέρνει μεταγραφικές εξελίξεις.

Κάπως έτσι, μιλώντας στα κανάλια Novasports αποκάλυψε πως πολλές ομάδες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.

Η αποκάλυψη του Φρανσίσκο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

«Υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή είναι η είδηση, αλλά υπάρχουν πολλές ομάδες. Θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, αλλά ίσως μείνω στη Ζαλγκίρις έναν ακόμη χρόνο ή θα δούμε πού θα πάω. Όταν αλλάζεις ομάδα πρέπει να καταλάβεις το όραμα, τον προπονητή και τον ρόλο σου».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται να πάρει απόφαση για το μέλλον του, τονίζοντας ότι «η Ζαλγκίρις είναι πάντα σαν το σπίτι μου και θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί όπως είπα υπάρχουν πολλές ομάδες».

Τι συμβόλαιο θέλει ο Φρανσίσκο

Σύμφωνα με το Backdoor Podcast, η αλλαγή εκπροσώπησης αναμένεται να επηρεάσει και τη στρατηγική του Φρανσίσκο στην αγορά, καθώς ο στόχος είναι πλέον ένα συμβόλαιο που θα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και μάλιστα με κλειστό τριετές.

Πρόκειται για απαίτηση που δεν θεωρείται υπερβολική με βάση την πορεία του παίκτη, καθώς ο άλλοτε σταρ του Περιστερίου πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Ζαλγκίρις και έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague.

Ο Φρανσίσκο συγκαταλέγεται ήδη στα πιο «καυτά» ονόματα ενόψει του επόμενου καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, με αρκετά μεγάλα κλαμπ να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του να αναμένεται έντονος.