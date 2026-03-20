Νέα σενάρια στην Ιταλία: «Φρανσίσκο και Χίφι είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα»
Σιλβέν Φρανσίσκο και Ναντίρ Χίφι θα «παίξουν» δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι το προσεχές καλοκαίρι…
«Καυτό» αναμένεται να είναι το προσεχές καλοκαίρι για τις ομάδες της Euroleague, με πολλούς παίκτες να έχουν τραβήξει πάνω τους τα βλέμματα. Δύο εξ’ αυτών να είναι οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Ναντίρ Χίφι.
Μάλιστα, αμφότεροι φαίνεται πως βρίσκονται σε αρκετές… λίστες ομάδων, με πρόσφατα δημοσιεύματα στην Ιταλία να βάζουν ακόμη μία ομάδα στο παιχνίδι…
Και Φρανσίσκο και Χίφι…
Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει τις περιπτώσεις τους στα υπόψιν της με τον Αλεσάντρο Μάτζι να αναφέρει πως οι Καταλανοί θέλουν να κυριαρχήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά και θα κινηθούν για σημαντικά ονόματα ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος σημειώνει πως η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε «μάχη προσφορών» με την Εφές για τον Φρανσίσκο, ενώ παρακολουθεί στενά και την περίπτωση του Χίφι, αφού δεν σχεδιάζει απλώς διορθωτικές κινήσεις, αλλά να ανεβάσει αισθητά το επίπεδο του ρόστερ της, σε όλες τις θέσεις.
- Νέα σενάρια στην Ιταλία: «Φρανσίσκο και Χίφι είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα»
