Euroleague: Sold out και τα εισιτήρια της τρίτης φάσης πώλησης για το Final Four στο ΟΑΚΑ
Μόλις μιάμιση ώρα διήρκησε η τρίτη φάση διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Euroleague.
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της τρίτης φάσης διάθεσης για το Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα και μάλιστα σε μόλις μιάμιση ώρα.
Να σημειωθεί πως, η τέταρτη και τελευταία φάση πώλησης των εισιτηρίων θα αρχίσει στις 20 Απριλίου, στις 11:00, ημερομηνία που «πέφτει» μεταξύ της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου και πριν τα play in.
Υπενθυμίζεται, το Telecom Center θα φιλοξενήσει το Final Four 22 και 24 Μαΐου.
Η ανακοίνωση της Euroleague
Phase 3 – Sold Out ✔
The 2026 EuroLeague Final Four Athens continues to draw massive demand!
📅 Final sales phase opens April 20 (10:00 CEST). One last opportunity to be there.#F4Glory pic.twitter.com/7qwk8uDGdn
— EuroLeague (@EuroLeague) March 17, 2026
