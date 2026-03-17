Euroleague: Sold out και τα εισιτήρια της τρίτης φάσης πώλησης για το Final Four στο ΟΑΚΑ

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της τρίτης φάσης διάθεσης για το Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα και μάλιστα σε μόλις μιάμιση ώρα.

Να σημειωθεί πως, η τέταρτη και τελευταία φάση πώλησης των εισιτηρίων θα αρχίσει στις 20 Απριλίου, στις 11:00, ημερομηνία που «πέφτει» μεταξύ της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου και πριν τα play in.

Υπενθυμίζεται, το Telecom Center θα φιλοξενήσει το Final Four 22 και 24 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Euroleague