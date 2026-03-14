Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14 Μαρτίου 2026

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Κορυφώνεται η δράση στην Euroleague, με τις συναρπαστικές «μάχες» ανάμεσα στις ομάδες στο παρκέ να ξεχωρίζουν, ενώ έχουν μείνει μόλις επτά αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

H Φενέρμπαχτσε οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας και ακολουθούν οι: Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόκειται για τις ομάδες που θα «παλέψουν» για να τερματίσουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις και να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

«Μάχες» αναμένεται να δούμε και για την κατάκτηση της έκτης θέσης, που οδηγεί στην απευθείας πρόκριση στα playoffs, με τον Παναθηναϊκό να στοχεύει σε αυτό, αλλά στο πρόγραμμα των Πράσινων ακολουθούν επτά απαιτητικοί αγώνες, με ομάδες που επίσης διεκδικούν είτε την τετράδα είτε την εξάδα.

Χαμός για την τετράδα της Euroleague

Στην κορυφή της βαθμολογίας, όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε με ρεκόρ 22-8, αλλά και ένα ματς λιγότερο, αφού το αναβληθέν ματς με τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη (17/3).

Ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με τη Ρεάλ να είναι αυτή τη στιγμή τρίτη και η Βαλένθια είναι τέταρτη. Η Χάποελ φιγουράρει στην πέμπτη θέση με 18-11, αλλά έχει και δύο ματς λιγότερα.

Τα δύο αναβληθέντα ματς της Χάποελ είναι κόντρα στην Παρί και τη Μακάμπι σε ουδέτερο έδαφος, συνεπώς προβλέπεται ότι η «μάχη» για την τετράδα θα κορυφωθεί αφού τα πάντα μπορούν να ανατραπούν.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (20-11)
Φενέρμπαχτσε εντός
Μπασκόνια εντός
Βαλένθια εκτός
Βιλερμπάν εκτός
Ρεάλ Μαδρίτης εντός
Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός
Αρμάνι Μιλάνο εντός

Το πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης (20-11)
Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός
Χάποελ Τελ Αβίβ εντός
Αναντολού Εφές εντός
Μπασκόνια εκτός
Ολυμπιακός εκτός
Φενέρμπαχτσε εκτός
Ερυθρός Αστέρας εντός

Το πρόγραμμα της Βαλένθια (20-11)
Μπαρτσελόνα εντός
Ολυμπιακός εντός
Παρτίζαν εκτός
Βίρτους Μπολόνια εκτός
Αρμάνι Μιλάνο εντός
Παναθηναϊκός εντός
Dubai BC εκτός

Το πρόγραμμα της Χάποελ Τελ Αβίβ (18-11)
Παρί εντός
Βίρτους Μπολόνια εντός
Ρεάλ Μαδρίτης εκτός
Μπασκόνια εκτός
Παναθηναϊκός εντός
Φενέρμπαχτσε εντός
Ολυμπιακός εντός
Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός
Μονακό εκτός

Οι ομάδες που παλεύουν για την εξάδα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που παλεύουν για την κατάκτηση της 6ης θέσης, καθώς το σύνολο του Αταμάν θέλει να αποφύγει τη διαδικασία των play in.

Η Χάποελ ρεαλιστικά έχει το προβάδισμα, αφού βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ενώ τη δεδομένη στιγμή έκτος είναι ο Ερυθρός Αστέρας με ρεκόρ 18-13, στην έβδομη θέση φιγουράρει η Ζαλγκίρις (17-14) και στην όγδοη η Μονακό (17-14).

Το Τριφύλλι είναι μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις στην ένατη θέση και στη δέκατη βρίσκεται η Μπαρτσελόνα.

Το πρόγραμμα του Ερυθρού Αστέρα (18-13)
Παναθηναϊκός εκτός
Μπασκόνια εκτός
Μπαρτσελόνα εκτός
Παρτίζαν εντός
Παρί εντός
Βιλερμπάν εκτός
Ρεάλ Μαδρίτης εκτός

Το πρόγραμμα της Ζαλγκίρις (17-14)
Ρεάλ Μαδρίτης εντός
Μπάγερν Μονάχου εντός
Φενέρμπαχτσε εκτός
Μπαρτσελόνα εντός
Dubai BC εντός
Παρτίζαν εκτός
Παρί εντός

Το πρόγραμμα της Μονακό (17-14)
Αναντολού Εφές εκτός
Αρμάνι Μιλάνο εντός
Παναθηναϊκός εκτός
Dubai BC εκτός
Βιλερμπάν εντός
Μπαρτσελόνα εντός
Χάποελ Τελ Αβίβ εντός

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού (17-14)
Ερυθρός Αστέρας εντός
Dubai BC εκτός
Μονακό εντός
Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός
Μπαρτσελόνα εκτός
Βαλένθια εκτός
Αναντολού Εφές εντός

Το πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα (17-14)
Βαλένθια εκτός
Αναντολού Εφές εντός
Ερυθρός Αστέρας εντός
Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός
Παναθηναϊκός εντός
Μονακό εκτός
Μπάγερν Μονάχου εντός

Το πρόγραμμα της Ντουμπάι (16-14)
Παρτίζαν εκτός
Μπάγερν Μονάχου εκτός
Παναθηναϊκός εντός
Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός
Μονακό εντός
Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός
Αναντολού Εφές εντός
Βαλένθια εντός

Το πρόγραμμα της Μιλάνο (16-15)
Φενέρμπαχτσε εκτός
Μονακό εκτός
Βίρτους Μπολόνια εντός
Παρί εκτός
Βαλένθια εκτός
Μπάγερν Μονάχου εντός
Ολυμπιακός εκτός

Η βαθμολογία

