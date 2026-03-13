Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 31ης αγωνιστικής (pic)

Με τρεις δυνατές αναμετρήσεις σε Βελιγράδι, Βαρκελώνη και Μιλάνο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/3) η 31η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε πρωτοπόρου Φενέρμπαχτσε με 79-73 εντός έδρας, την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» επικρατώντας 80-75 της Μπαρτσελόνα, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο έκαμψε την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 96-87.

Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες που έπαιζαν χθες, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο με 81-80 και πλέον βρίσκεται στο 20-11 όντας στη 2η θέση, συνεχίζοντας να διεκδικεί το πλεονέκτημα έδρας.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-88 τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ και είναι πλέον στο 17-14 και την 9η θέση, παλεύοντας για την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τετάρτη 11/3

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12/3

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80

Dubai BC – Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Έφες 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79

Παρί – Βιλερμπάν 90-81

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Παρασκευή 13/3

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 79-73

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-87

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00

Αναντολού Έφες – Μονακό 19/3 στις 19:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15

Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30

Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45