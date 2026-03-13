Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 31ης αγωνιστικής (pic)
Έτσι έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά από την ολοκλήρωση και της 31ης αγωνιστικής.
Με τρεις δυνατές αναμετρήσεις σε Βελιγράδι, Βαρκελώνη και Μιλάνο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/3) η 31η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε πρωτοπόρου Φενέρμπαχτσε με 79-73 εντός έδρας, την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» επικρατώντας 80-75 της Μπαρτσελόνα, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο έκαμψε την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 96-87.
Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες που έπαιζαν χθες, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο με 81-80 και πλέον βρίσκεται στο 20-11 όντας στη 2η θέση, συνεχίζοντας να διεκδικεί το πλεονέκτημα έδρας.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-88 τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ και είναι πλέον στο 17-14 και την 9η θέση, παλεύοντας για την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ.
Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής της Euroleague:
Τετάρτη 11/3
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88
Πέμπτη 12/3
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80
Dubai BC – Μπασκόνια 100-94
Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Έφες 80-81
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79
Παρί – Βιλερμπάν 90-81
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88
Παρασκευή 13/3
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 79-73
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-87
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00
Αναντολού Έφες – Μονακό 19/3 στις 19:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15
Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30
Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 31ης αγωνιστικής (pic)
