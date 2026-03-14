Παναθηναϊκός: Sold out η αναμέτρηση με την Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague

Κατάμεστο θα είναι ξανά το Telekom Center Athens και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Εφές, καθώς η Πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out, ένα μισή μήνα πριν τη διεξαγωγή του ματς (17/4, 21:15).

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας με τους Τούρκους θα είναι η τελευταία αναμέτρηση των Πράσινων (38η), η οποία θα σηματοδοτήσει το φινάλε της regular season.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«SOLD OUT

Το φινάλε της regular season της Euroleague θα διεξαχθεί σε γεμάτο γήπεδο!

Η 17η Απριλίου απέχει περισσότερο από μήνα, αλλά ήδη σιγουρέψατε πως το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν θα είναι θρυλικό.

Η υποστήριξή σας είναι ασύγκριτη»