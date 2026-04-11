Μπετσίροβιτς: «Έχει χαρακτήρα νικητή, ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four»

Ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Σάνι Μπετσίροβιτς, παραχώρησε δηλώσεις και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Final Four, καθώς, όπως τόνισε, οι Πράσινοι έχουν χαρακτήρα νικητή και ποιότητα στο ρόστερ τους.

Ο Μπετσίροβιτς πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας ότι «οι πρωταθλητές φαίνονται σε κρίσιμες στιγμές».

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σάνι Μπετσίροβιτς

«Θα είναι δύσκολο για τον οποιονδήποτε να τους κερδίσει σε σειρά τριών αγώνων, να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Όλοι ξέρουν ότι οι πρωταθλητές φαίνονται στις κρίσιμες στιγμές και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς τέτοιους στην ομάδα του. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η πράσινη φανέλα θα είναι στο Final Four. Το αντίθετο σενάριο θα ήταν πολύ κακό για τον σύλλογο, αλλά και για την EuroLeague. Έχει επενδυθεί πολλή δουλειά και πολλά χρήματα. Παρότι έχασαν από τη Βαλένθια, γνωρίζω αυτά τα παιδιά και ξέρω τι έχουν μέσα τους. Πιστεύω ότι θα δείξουν την ποιότητα που τους χαρακτηρίζει. Έχουν χαρακτήρα νικητή».