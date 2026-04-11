Βαθμολογία Euroleague: Νίκησαν Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τις σημερινές αναμετρήσεις.
Βαθμολογία Euroleague: Πέντε αναμετρήσεις περιελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της Euroleague με το οποίο ολοκληρώθηκε και η 37η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις μάχες για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα να συνεχίζονται.
Η Ζάλγκιρις Κάουνας δεν έκανε το χατίρι στον Παναθηναϊκό και επικράτησε με 83-74 της Παρτίζαν στη Σερβία, ανεβαίνοντας έτσι στο 22-15 και πλέον έχει εκείνη το πλεονέκτημα για να βρίσκεται στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.
Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είναι μία νίκη πίσω (21-16) παρέα με τη Μονακό, η οποία από την πλευρά της νίκησε την Μπαρτσελόνα εντός έδρας με 93-86 και παραμένει κι εκείνη ζωντανή για την εξάδα, κλειδώνοντας παράλληλα την πρόκρισή της στο πλέι ιν.
Με το ίδιο ρεκόρ (21-16) είναι και ο Ερυθρός Αστέρας που λύγισε με 106-93 τη Βιλερμπάν στη Γαλλία και πλέον έχουμε τριπλή ισοβαθμία με τους Σέρβους, τον Παναθηναϊκό και τη Μονακό στο 21-16 να μάχονται για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Στα άλλα δύο ματς της βραδιάς, η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε της Ντουμπάι στο Σεράγεβο με 85-69, ενώ η Μπασκόνια πέρασε από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 82-72.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Euroleague
Πέμπτη 9/4
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
Μεγάλη Παρασκευή 10/4
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86
Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 69-85
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 72-82
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106
Βαθμολογία Euroleague σε 37 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής:
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30
