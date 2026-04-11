Βαθμολογία Euroleague: Νίκησαν Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός

Βαθμολογία Euroleague: Πέντε αναμετρήσεις περιελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της Euroleague με το οποίο ολοκληρώθηκε και η 37η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις μάχες για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα να συνεχίζονται.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας δεν έκανε το χατίρι στον Παναθηναϊκό και επικράτησε με 83-74 της Παρτίζαν στη Σερβία, ανεβαίνοντας έτσι στο 22-15 και πλέον έχει εκείνη το πλεονέκτημα για να βρίσκεται στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είναι μία νίκη πίσω (21-16) παρέα με τη Μονακό, η οποία από την πλευρά της νίκησε την Μπαρτσελόνα εντός έδρας με 93-86 και παραμένει κι εκείνη ζωντανή για την εξάδα, κλειδώνοντας παράλληλα την πρόκρισή της στο πλέι ιν.

Με το ίδιο ρεκόρ (21-16) είναι και ο Ερυθρός Αστέρας που λύγισε με 106-93 τη Βιλερμπάν στη Γαλλία και πλέον έχουμε τριπλή ισοβαθμία με τους Σέρβους, τον Παναθηναϊκό και τη Μονακό στο 21-16 να μάχονται για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Στα άλλα δύο ματς της βραδιάς, η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε της Ντουμπάι στο Σεράγεβο με 85-69, ενώ η Μπασκόνια πέρασε από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 82-72.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Euroleague

Πέμπτη 9/4

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Μεγάλη Παρασκευή 10/4

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 69-85

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 72-82

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106

Βαθμολογία Euroleague σε 37 αγωνιστικές