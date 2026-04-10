Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο

Μέχρι το τέλος θα κυνηγήσει την είσοδό της στην πρώτη εξάδα της Euroleague η Μονακό, που επικράτησε με 93-86 της Μπαρτσελόνα εντός έδρας, για την 37η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, κλειδώνοντας παράλληλα την παρουσία της στη δεκάδα και το πλέι ιν. Οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 21-16 πιάνοντας τον Παναθηναϊκό, ενώ οι Καταλανοί έπεσαν στο 20-17.

Κάθε ομάδα είχε ουσιαστικά από… ένα ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν τα ηνία στο πρώτο, με τη Μονακό πάντως να πηγαίνει μπροστά στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το 46-44. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κράτησαν τη διαφορά και παράλληλα στην Μπαρτσελόνα σε απόσταση φτάνοντας στη μεγάλη νίκη.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Έλι Οκόμπο και Μάικ Τζέιμς με 16 πόντους έκαστος, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Μάθιου Στραζέλ. Από την άλλη πλευρά, ο Κέβιν Πάντερ σταμάτησε στους 27 πόντους, ενώ Γουίλ Κλάιμπερν και Ντάριο Μπριθουέλα είχαν από 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 16 (4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 13 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τάις 11 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντιάλο 3, Χέιζ 13 (4/7 δίποντα, 5/5 βολές), Μπεγκαρίν 7 (2/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στράζελ 14 (3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη), Τζέιμς 16 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές)

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 27 (4/8 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Κέιλ, Νόρις 9 (3/5 τρίποντα), Βέσελι 8 (5 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 8 (2/4 τρίποντα), Ερνανγκόμεθ 8, Νούνιεζ, Κλάιμπερν 13 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σενγκέλια 6 (5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πάρα 2