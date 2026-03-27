sports betsson
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97: Τέταρτη σερί νίκη, πήρε και τη διαφορά
Euroleague 27 Μαρτίου 2026, 23:13

Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97: Τέταρτη σερί νίκη, πήρε και τη διαφορά

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-97 της Μονακό, πέτυχε την τέταρτη σερί νίκη του στη Euroleague, ενώ πήρε και τη διαφορά από τη γαλλική ομάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Παναθηναϊκός με επιθετικό ρεσιτάλ, διέλυσε τη Μονακό με 107-97 για την 34η αγωνιστική της Euroleague,της πήρε και τη διαφορά (+8) και έκανε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ωστόσο μετά τη νίκη της Ζαλγκίρις Κάουνας μέσα στην Πόλη επί της Φενέρ μπορεί να ανέβει το όριο της 6ης θέσης στις 23 νίκες, με τον Παναθηναϊκό να έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 20-14.

Ακόμα μία μεγάλή παράσταση από τον Κέντρικ Ναν που έβαλε 25 πόντους, ενώ από 12 είχαν Χέιζ-Ντέιβις και Τι Τζέι Σορτς. 11 έβαλε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Από τη Μονακό μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Έλι Οκόμπο που σταμάτησε στους 24 πόντους, με τον Νέντοβιτς να προσθέτει άλλους 15.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ νευρικά και άστοχα το παιχνίδι, με το σκορ στο πρώτο τρίλεπτο να είναι 5-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ζεστάθηκαν με τον Σορτς να κάνει με σουτ μέσης απόστασης το 11-7 για τους πράσινους στο 6’. Ο Οκόμπο με τρίποντο και ο Μπλόσομγκεϊμ με κάρφωμα έδωσαν προβάδισμα στη Μονακό με 11-12 στο 8’. Ο Οσμάν έκανε με floater to 15-14 για να τελειώσει πρώτη περίοδος με καλάθι του Μίροτιτς και τους Γάλλους μπροστά με 15-16.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Τολιόπουλου τη δεύτερη περίοδο με τους πράσινους να προηγούνται με 20-19 στο 12’. Ο Φαρίντ έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 24-21 με τον Μίροτιτς να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 24-24 στο 13’. Ο Νέντοβιτς με 2/2 βολές μείωσε στο -2 και σκορ 30-28 στο 14’.

Ο Ναν με τρίποντο έδωσε αέρα +8 στον Παναθηναϊκό και σκορ 36-28 στο 15’. Ο Σλούκας με καλάθι και φάουλ έκανε το +10 για τον Παναθηναϊκό και σκορ 40-30 στο 17’. Ο Γκριγκόνις και ο Ναν με δύο τρίποντα έδωσαν αέρα +13 και σκορ 46-33 στον Παναθηναϊκό. Ο Ντιαλό μείωσε στους 15 και σκορ 50-35 στο τελευταίο λεπτό με το ημίχρονο να τελειώνει με καλάθι του Σορτς και σκορ 52-35.

Στην τρίτη περίοδο η Μονακό προσπάθησε να αλλάξει το ρυθμό της αναμέτρησης και μείωσε σε 55-44 με τον Ντιαλό στο 23’. Ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ έκανε το 60-45 για τον Παναθηναϊκό στο 25’ και αναχαίτισε τη μίνι αντεπίθεση των Γάλλων.

Ο Οκόμπο με τρίποντο έκανε το 60-49, για να στείλει τη διαφορά και πάλι στο +14 ο Ναν με τρίποντο κάνοντας το σκορ 63-49 στο 26’. Ο Ναν με τρίποντο από την γωνία έκανε το 66-51 για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε μέχρι και με 19 πόντους με τρίποντο του Σλούκα με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τους πράσινους μπροστά στο σκορ με 78-62.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με καλάθι και φάουλ του Ναν, ο οποίος έκανε το 81-65 για τον Παναθηναϊκό στο 31’. Ο Χουάντσο με πολύ όμορφη προσπάθεια έκανε το 86-71 στο 33’. Ο Στραζέλ με 2/2 βολές μείωσε σε -13 για τη Μονακό και σκορ 88-75 στο 34’. Ο Οσμάν με τρίποντο έκανε το 91-75 στο 35’. Ο Χέιζ με όμορφο καλάθι με το ένα χέρι μείωσε σε 91-79 για τη Μονακό στο 36’. Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε με τρίποντο το 98-84 στο 38’. Τα πράγματα δεν άλλαξαν ως το τέλος με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 106-93 χάρη σε τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις στο 39’.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 12 (3 ριμπάουντ, 5 ασίσττ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Όσμαν 8 (1/4 τρίποντα), Σλούκας 10 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις12 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ναν 25 (4/8 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λεσόρ 9 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Τολιόπουλος 5 (0/3 τρίποντα, 1 ασίστ), Φαρίντ 9 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Γκριγκόνις 6 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 11 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 24 (5/6 τρίποντα, 13 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 14 (0/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντιάλο 12 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ 4 (4 ριμπάουντ), Τάρπι 2, Μπεγαρίν 5, Νέντοβιτς 15 (3/5 τρίποντα,4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Στράζελ 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μίροτιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Headlines:
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μπάσκετ 27.03.26

Σύνταξη
Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
Euroleague 27.03.26

Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Ντέβον Χολ με ένα «χρυσό» τριετές deal και πάει για τον μεγάλο στόχο της στο «4» που δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς – Τι ισχύει με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού…

Σύνταξη
Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Μπάσκετ 26.03.26

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Σύνταξη
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Οι δεσμεύσεις του 27.03.26

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
«Streets of Minneapolis» 27.03.26

Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο