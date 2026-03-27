Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97: Τέταρτη σερί νίκη, πήρε και τη διαφορά

Ο Παναθηναϊκός με επιθετικό ρεσιτάλ, διέλυσε τη Μονακό με 107-97 για την 34η αγωνιστική της Euroleague,της πήρε και τη διαφορά (+8) και έκανε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ωστόσο μετά τη νίκη της Ζαλγκίρις Κάουνας μέσα στην Πόλη επί της Φενέρ μπορεί να ανέβει το όριο της 6ης θέσης στις 23 νίκες, με τον Παναθηναϊκό να έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 20-14.

Ακόμα μία μεγάλή παράσταση από τον Κέντρικ Ναν που έβαλε 25 πόντους, ενώ από 12 είχαν Χέιζ-Ντέιβις και Τι Τζέι Σορτς. 11 έβαλε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Από τη Μονακό μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Έλι Οκόμπο που σταμάτησε στους 24 πόντους, με τον Νέντοβιτς να προσθέτει άλλους 15.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ νευρικά και άστοχα το παιχνίδι, με το σκορ στο πρώτο τρίλεπτο να είναι 5-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ζεστάθηκαν με τον Σορτς να κάνει με σουτ μέσης απόστασης το 11-7 για τους πράσινους στο 6’. Ο Οκόμπο με τρίποντο και ο Μπλόσομγκεϊμ με κάρφωμα έδωσαν προβάδισμα στη Μονακό με 11-12 στο 8’. Ο Οσμάν έκανε με floater to 15-14 για να τελειώσει πρώτη περίοδος με καλάθι του Μίροτιτς και τους Γάλλους μπροστά με 15-16.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Τολιόπουλου τη δεύτερη περίοδο με τους πράσινους να προηγούνται με 20-19 στο 12’. Ο Φαρίντ έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 24-21 με τον Μίροτιτς να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 24-24 στο 13’. Ο Νέντοβιτς με 2/2 βολές μείωσε στο -2 και σκορ 30-28 στο 14’.

Ο Ναν με τρίποντο έδωσε αέρα +8 στον Παναθηναϊκό και σκορ 36-28 στο 15’. Ο Σλούκας με καλάθι και φάουλ έκανε το +10 για τον Παναθηναϊκό και σκορ 40-30 στο 17’. Ο Γκριγκόνις και ο Ναν με δύο τρίποντα έδωσαν αέρα +13 και σκορ 46-33 στον Παναθηναϊκό. Ο Ντιαλό μείωσε στους 15 και σκορ 50-35 στο τελευταίο λεπτό με το ημίχρονο να τελειώνει με καλάθι του Σορτς και σκορ 52-35.

Στην τρίτη περίοδο η Μονακό προσπάθησε να αλλάξει το ρυθμό της αναμέτρησης και μείωσε σε 55-44 με τον Ντιαλό στο 23’. Ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ έκανε το 60-45 για τον Παναθηναϊκό στο 25’ και αναχαίτισε τη μίνι αντεπίθεση των Γάλλων.

Ο Οκόμπο με τρίποντο έκανε το 60-49, για να στείλει τη διαφορά και πάλι στο +14 ο Ναν με τρίποντο κάνοντας το σκορ 63-49 στο 26’. Ο Ναν με τρίποντο από την γωνία έκανε το 66-51 για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε μέχρι και με 19 πόντους με τρίποντο του Σλούκα με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τους πράσινους μπροστά στο σκορ με 78-62.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με καλάθι και φάουλ του Ναν, ο οποίος έκανε το 81-65 για τον Παναθηναϊκό στο 31’. Ο Χουάντσο με πολύ όμορφη προσπάθεια έκανε το 86-71 στο 33’. Ο Στραζέλ με 2/2 βολές μείωσε σε -13 για τη Μονακό και σκορ 88-75 στο 34’. Ο Οσμάν με τρίποντο έκανε το 91-75 στο 35’. Ο Χέιζ με όμορφο καλάθι με το ένα χέρι μείωσε σε 91-79 για τη Μονακό στο 36’. Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε με τρίποντο το 98-84 στο 38’. Τα πράγματα δεν άλλαξαν ως το τέλος με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 106-93 χάρη σε τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις στο 39’.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 12 (3 ριμπάουντ, 5 ασίσττ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Όσμαν 8 (1/4 τρίποντα), Σλούκας 10 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις12 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ναν 25 (4/8 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λεσόρ 9 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Τολιόπουλος 5 (0/3 τρίποντα, 1 ασίστ), Φαρίντ 9 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Γκριγκόνις 6 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 11 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 24 (5/6 τρίποντα, 13 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 14 (0/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντιάλο 12 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ 4 (4 ριμπάουντ), Τάρπι 2, Μπεγαρίν 5, Νέντοβιτς 15 (3/5 τρίποντα,4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Στράζελ 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μίροτιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)