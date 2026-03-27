Ψάχνεται για Έλληνες ο Παναθηναϊκός – Σενάριο για τον Παπαγιάννη

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κοντράρεται με τη Μονακό στο ΟΑΚΑ για την 34η αγωνιστική της Euroleague, όμως τα σενάρια για το καλοκαίρι έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους και οι πράσινοι φέρονται να ψάχνονται ήδη για να «τονώσουν» ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ τους.

Ένα από τα ονόματα που ακούγονται ξανά για το τριφύλλι είναι αυτό του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος μπορεί να ανήκει στην Εφές, αλλά ήταν πολύ άτυχος, καθώς υπέστη στο ξεκίνημα της σεζόν ρήξη χιαστού και θα χάσει όλη τη χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός και τα σενάρια για επιστροφή

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στο εξωτερικό, ο Έλληνας σέντερ μπορεί να είναι ξανά στόχος του Παναθηναϊκού και ο βασικός λόγος είναι το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός θα πάει πιθανότατα δύο σέντερ και παράλληλα θα ψάξει και να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο και ο Παπαγιάννης εφόσον είναι υγιής μπορεί να γίνει σημαντικός για τους πράσινους.

Τα σενάρια σε αυτό το σημείο είναι σε υποθετική βάση, όμως ο Παπαγιάννης έχει συνδέσει το όνομα του με τον Παναθηναϊκό και έχει και πράσινο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό μοιάζει δεδομένο ότι ο Παπαγιάννης θα αποχωρήσει από την Εφές, ειδικά από τη στιγμή που και η χρονιά θα ολοκληρωθεί άδοξα για τους Τούρκους στη Euroleague και δεν θα έλεγε «όχι» σε επιστροφή στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι δεδομένα θα ψάξει Έλληνες παίκτες από το υψηλότερο επίπεδο και ο Παπαγιάννης μπορεί να είναι παίκτης-κλειδί σε όλο τον σχεδιασμό.