«Θα μείνει έξω για λίγο» – Ο Γκραντ φοράει ειδικό νάρθηκα στο αριστερό χέρι

Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αποκομίσει ένα μικρό κάταγμα στο χέρι και φορά έναν ειδικό νάρθηκα, τον οποίο αποκάλυψε η σύζυγος του παίκτη μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα να διαχειριστεί ενόψει της αναμέτρησης με τη Μονακό (27/3, 21.15), καθώς οι Τζέριαν Γκραντ και Νίκος Ρογκαβόπουλος θα απουσιάσουν (κατά πάσα πιθανότητα) λόγω τραυματισμών.

Για τον Αμερικανό γκαρντ, η διάγνωση έδειξε πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού. Είναι αναγκασμένος να φορέσει ειδικό νάρθηκα για ένα μικρό χρονικό διάστημα και η σύζυγός του Έμιλι, τον έδειξε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με το χέρι δεμένο.

Η ανάρτηση της συζύγου του Γκραντ

«Πολύς κόσμος στέλνει την αγάπη και τις ευχές του. Ναι, ο Τζέριαν υπέστη κάταγμα στο δάκτυλο και θα είναι εκτός για λίγο. Αλλά χαμογελά, πάμε να πάρουμε τη νίκη απόψε ομάδα», έγραψε, ενώ μάλιστα του είπε και χαρακτηριστικά…: «Περπάτα να δουν πώς είσαι»!

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι Γκραντ και Ρογκαβόπουλος είναι αμφίβολοι και για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Δευτέρα για τη Stoiximan GBL.