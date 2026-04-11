Euroleague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής – Ολα τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κανονική διάρκεια της Euroleague, με την τελευταία αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα όπου θα ξεκαθαρίσει η τελική κατάταξη και θα μάθουμε τις ομάδες που πέρασαν στην τετράδα, στην εξάδα και τη σειρά των πλέι ιν.

Ο Ολυμπιακός θα μπει πρώτος στη μάχη από τις ελληνικές ομάδες και θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Telekom Center» την Αναντολού Εφές.

Φυσικά υπάρχουν τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τις ομάδες μας. Για τους πράσινους, ενδιαφέρον έχουν τα ματς της Ζάλγκιρις με την Παρί, της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα και της Μονακό με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ενδιαφέρον για τους ερυθρόλευκους θα έχει το ματς της Ντουμπάι με τη Βαλένθια.

Τα σενάρια για την απευθείας είσοδο του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ:

Σενάριο 1

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 6ος είτε σε ισοβαθμία με τη Ζάλγκιρις, είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις και Μονακό.

Σενάριο 2

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 5ος είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις, Χάποελ, είτε σε τετραπλή με Ζάλγκιρις, Χάποελ και Μονακό

Σενάριο 3

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός βγαίνει 6ος σε τριπλή ισοβαθμία με Χάποελ και Μονακό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 69-85

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 72-82

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής:

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30