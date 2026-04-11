Euroleague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής – Ολα τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 11 Απριλίου 2026, 00:30

Euroleague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής – Ολα τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Με ποιους κοντράρονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague και που παίζουν οι αντίπαλοι που τους ενδιαφέρουν.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κανονική διάρκεια της Euroleague, με την τελευταία αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα όπου θα ξεκαθαρίσει η τελική κατάταξη και θα μάθουμε τις ομάδες που πέρασαν στην τετράδα, στην εξάδα και τη σειρά των πλέι ιν.

Ο Ολυμπιακός θα μπει πρώτος στη μάχη από τις ελληνικές ομάδες και θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «Telekom Center» την Αναντολού Εφές.

Φυσικά υπάρχουν τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τις ομάδες μας. Για τους πράσινους, ενδιαφέρον έχουν τα ματς της Ζάλγκιρις με την Παρί, της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα και της Μονακό με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ενδιαφέρον για τους ερυθρόλευκους θα έχει το ματς της Ντουμπάι με τη Βαλένθια.

Τα σενάρια για την απευθείας είσοδο του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ:

Σενάριο 1

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 6ος είτε σε ισοβαθμία με τη Ζάλγκιρις, είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις και Μονακό.

Σενάριο 2

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 5ος είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις, Χάποελ, είτε σε τετραπλή με Ζάλγκιρις, Χάποελ και Μονακό

Σενάριο 3

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός βγαίνει 6ος σε τριπλή ισοβαθμία με Χάποελ και Μονακό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86
Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 69-85
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 72-82
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής:

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μπάσκετ 10.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Σύνταξη
Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Σύνταξη
Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 10.04.26

Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Γιώργος Πανταζόγλου
«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
Euroleague 10.04.26

«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε

Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)
Euroleague 10.04.26

Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Ελλάδα 11.04.26

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Σύνταξη
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
2023. 10.04.26

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria» - Ο θάνατος του, άλλαξε τα πάντα

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Σύνταξη
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Χάντμπολ 10.04.26

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική γυναικών

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Σύνταξη
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

