Ο Χέντο Τούρκογλου πρόκειται να ενταχθεί στο Hall of Fame της FIBA (pic)

Σπουδαία νέα για τον Χέντο Τούρκογλου, καθώς ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας θα συμπεριληφθεί στο Hall of Fame της FIBA με την κλάση του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας μπάσκετ.

Ο βετεράνος με την τεράστια καριέρα στο NBA, ο οποία είναι πλέον πρόεδρος της τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ, θα γίνει ο πρώτος Τούρκος μπασκετμπολίστας που εντάσσεται στο Hall of Fame της FIBA.

Hedo Türkoğlu to be inducted in FIBA Hall of Fame Class of 2026. A legend of international basketball, Türkoğlu is the first player from Türkiye 🇹🇷 to be inducted into the FIBA Hall of Fame. Read more ➡️ https://t.co/mIfDPJSg45 pic.twitter.com/RWSBdrdhXL — FIBA Basketball (@FIBA) April 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκογλου ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Εφές το 1997 και παρέμεινε μέχρι το 2000, ενώ έπειτα πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αγωνίστηκε σε συνολικά οκτώ διαφορετικές ομάδες στο NBA, ενώ σε συνολικά 997 παιχνίδια είχε μ.ο 11.1 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Υπήρξε παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς, Σπερς, Ορλάντο Μάτζικ, Ράπτορς, Φοίνιξ Σανς και Λος Άντζελες Κλίπερς.

Τη σεζόν 2007-08 είχε βραβευθεί ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης του NBA.