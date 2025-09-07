Τούρκογλου: «Έχει δίκιο ο Αταμάν για τα ρόστερ στο Eurobasket, το έχουμε συζητήσει με τη FIBA»

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στα ρόστερ των ομάδων του Eurobasket επισημαίνοντας ότι η FIBA θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των παικτών ώστε να τους προφυλάξει όσο το δυνατόν περισσότερο από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Την σκυτάλη πήρε ο πρόεδρο της ομοσπονδίας της Τουρκίας, Χέντο Τούρκογλου, με τον παλαίμαχο αθλητή να τονίζει ότι συμφωνεί απόλυτα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και πως η χώρα του θα πάρει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χέντο Τούρκογλου:

«Ο κόουτς έχει σίγουρα δίκιο για πράγματα όπως ο αριθμός των παικτών στα ρόστερ. Το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς με τη FIBA. Εγώ μίλησα προσωπικά για αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ζόρικο από το να παίζεις δύο συνεχόμενες μέρες σε Ευρωμπάσκετ. Συμβαίνουν τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση και είναι ούτως ή άλλως ένα μακρύ τουρνουά.

Το να αυξηθεί ο αριθμός των παικτών από 12 σε 13-14, είναι κάτι που αξίζει σοβαρή σκέψη. Οι παίκτες αγωνίζονται σε τρία ματς σε τέσσερα βράδια. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τη FIBA και θα πάρουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω η FIBA να κάνει θετικά βήματα το προσεχές διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Τουρκίας, Χέντο Τούρκογλου, που συμφωνεί με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού.