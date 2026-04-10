Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν από το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Η ομάδα του Βελιγραδίου τίμησε τον ιστορικό της προπονητή, καθώς προβλήθηκε βίντεο αφιερωμένη στη μνήμη του, ενώ οι φίλαθλοι δημιούργησαν μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα με τα κινητά τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί οπαδοί κρατούσαν τριαντάφυλλα, ενώ κάποιοι άλλοι φορούσαν μπλουζάκια με το πρόσωπο του εκλιπόντα τεχνικού.

Μάλιστα, ο τεχνικός της Παρτιζάν Ζοάν Πενιαρόγια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κατά τη διάρκεια της προβολής του βίντεο.

Θυμίζουμε οτι ο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πέθανε σε ηλικία 67 ετών στις 8 Απριλίου.

Δείτε παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες από τις συγκινητικές στιγμές που έλαβαν χώρα στο Παρτιζλαβ – Ζαλγκίρις