Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.
- Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο - Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
- Από τον πόλεμο στον «σούπερ Ελ Νίνιο» – Νέοι κίνδυνοι για το κόστος τροφίμων
- Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας
- Οι δύο όροι του Ιράν για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις
Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν από το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.
Η ομάδα του Βελιγραδίου τίμησε τον ιστορικό της προπονητή, καθώς προβλήθηκε βίντεο αφιερωμένη στη μνήμη του, ενώ οι φίλαθλοι δημιούργησαν μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα με τα κινητά τους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί οπαδοί κρατούσαν τριαντάφυλλα, ενώ κάποιοι άλλοι φορούσαν μπλουζάκια με το πρόσωπο του εκλιπόντα τεχνικού.
Μάλιστα, ο τεχνικός της Παρτιζάν Ζοάν Πενιαρόγια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κατά τη διάρκεια της προβολής του βίντεο.
Θυμίζουμε οτι ο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πέθανε σε ηλικία 67 ετών στις 8 Απριλίου.
Δείτε παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες από τις συγκινητικές στιγμές που έλαβαν χώρα στο Παρτιζλαβ – Ζαλγκίρις
VUJOŠEVIĆ DULE.🕊️🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/h2Hva7mXkw
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
Dule, hvala ti!🙏🏽🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/DWLc2xdhUg
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
🙏🏽🖤🤍 pic.twitter.com/Hd07W4hV0R
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
🕊️🖤🤍
VUJOŠEVIĆ DULE!🙏🏽🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/QdQw7Sirdk
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
🙏🏽🖤🤍 pic.twitter.com/cqFNKeW43Y
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
VUJOŠEVIĆ DULE!🙏🏽🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/9Kw1dX6i9t
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
Legend!🖤🤍
VUJOŠEVIĆ DULE!🙏🏽🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/8DD6TuiKM5
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
VUJOŠEVIĆ DULE!🙏🏽🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/3eZ2aEtOsN
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
- Βαθμολογία Euroleague: Νίκησαν Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός
- Euroleague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής – Ολα τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2: Ματσάρα χωρίς νικητή
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα 1-1: Γκέλαρε και έμεινε στο -6 από την Μπαρτσελόνα
- Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
- Ρόμα – Πίζα 3-0: Σόου Μάλεν στο Ολίμπικο
- Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
- Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
