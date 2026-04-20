20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Αν αυτό είναι achievement, ας το αφήσουμε καλύτερα…
On Field 20 Απριλίου 2026, 14:32

Ίσως χειρότερη από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και την ήττα από τον Ολυμπιακό, ήταν η δήλωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά το ντέρμπι...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού, έχεις δει το ντέρμπι από την τηλεόραση και παρά την απογοήτευση που νιώθεις από την ήττα από τον Ολυμπιακό και την (άλλη μία) κακή εμφάνιση, δεν απενεργοποιείς την οθόνη και περιμένεις να ακούσεις τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Όπως η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της χώρας, γνωρίζεις αγγλικά – έστω και στοιχειωδώς – οπότε δεν έχεις ανάγκη τη μετάφραση του Αλέξανδρου Μανιάτογλου για να καταλάβεις τα λεγόμενα του Ισπανού προπονητή.

O ρεπόρτερ του συνδρομητικού καναλιού ρωτά τον Μπενίτεθ στο Flash Interview πως πρέπει να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια των Playoffs, αφού ρεαλιστικά η 3η θέση έχει χαθεί. Τότε για ανεξήγητο λόγο, ο 66χρονος τεχνικός θυμάται τη διαφορά των 9 βαθμών από τον Λεβαδειακό στην κανονική διάρκεια και την προσπέραση του Τριφυλλιού, που του επέτρεψε να τερματίσει στην τετράδα της βαθμολογίας.

«That was an achievement» ήταν τα ακριβή λόγια του Μπενίτεθ. Μεταφρασμένο στα ελληνικά, «αυτό ήταν ένα επίτευγμα». Ποια είναι η πρώτη δική σου αντίδραση; Η δική μου ήταν να… τσιμπηθώ. Να σταματήσω ότι κάνω για μερικά δευτερόλεπτα, για να επεξεργαστώ την απάντηση του Μπενίτεθ. Μήπως παράκουσα, μήπως η… αυτόματη μετάφραση στο μυαλό μου δεν λειτούργησε σωστά.

Αμ, δε! Όντως, αυτά δήλωσε επί λέξη ο προπονητής του Παναθηναϊκού. «Αυτό ήταν ένα επίτευγμα», το γεγονός πως ο πανάκριβος φετινός Παναθηναϊκός ξεπέρασε στον βαθμολογικό πίνακα τον Λεβαδειακό.

Σύγνωμη, αλλά το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό από μία ήττα, από ένα ντεφορμάρισμα, από μία κακή εμφάνιση. Το πρόβλημα αφορά το πως αντιλαμβάνεται τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Αν θεωρεί ως επιτυχίες τη συμμετοχή στα Playoffs, την τετράδα στη Stoiximan Super League και τους «16» στο Europa League, που μάλλον έτσι τις εκλαμβάνει αφού το έχει επαναλάβει σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, τότε η φύση του προβλήματος είναι διαφορετική από το αμιγώς ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Ο Μπενίτεθ δεν είναι ποδοσφαιρικά συμβατός

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μόνο μία επιλογή. Μαζί με τον Φράνκο Μπαλντίνι και τον Στέφανο Κοτσόλη, να προβούν σε μία ειλικρινή συζήτηση με τον Μπενίτεθ και κατόπιν να αποφασίσει εάν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Ήδη, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει διαπιστώσει διάσταση απόψεων για το ρόστερ, μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του Μπενίτεθ. Δεν έχει νόημα να διαιωνιστεί μία προβληματική κατάσταση… Το ανεπίτρεπτο λάθος που συνέβη πέρυσι με τον Ρουί Βιτόρια, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί φέτος από τον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του Τριφυλλιού.

Κυρίως, όμως, ο Παναθηναϊκός πρέπει να λειτουργήσει ως κανονικός ποδοσφαιρικός οργανισμός. Με κριτήρια και με προϋποθέσεις. Αφού ο Αλαφούζος επιθυμεί τη δημιουργία μίας κυριαρχικής ομάδας, πρέπει να ψάξει έναν προπονητή με το ανάλογο προφίλ. Προπονητές οι οποίοι πρεσβεύουν μία άλλη ποδοσφαιρική λογική, όπως ο Ρουί Βιτόρια και ο Ράφα Μπενίτεθ, οι οποίοι έχουν δείξει στην καριέρα τους ότι εφαρμόζουν άλλα αγωνιστικά στυλ δεν θα αλλάξουν στα… ποδοσφαιρικά γεράματα τους, επειδή έτσι ελπίζουν στο Τριφύλλι…

Ο Παναθηναϊκός για να εναρμονιστεί με την εποχή, χρειάζεται ένα σχέδιο και το κατάλληλο άνθρωπο για να το εφαρμόσει. Από μόνο του το σχέδιο δεν αρκεί, εάν εκείνος που καλείται να το υλοποιήσει δεν είναι συμβατός. Αυτό που συμβαίνει με τον Ράφα Μπενίτεθ, εκτός από τις δικές του ανεξήγητες εμμονές…

Πετρέλαιο
Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

Vita.gr
Κόσμος
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Δεν του… πάει ο Απρίλης
Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Βάιος Μπαλάφας
Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου
Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

