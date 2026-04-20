Αν αυτό είναι achievement, ας το αφήσουμε καλύτερα…

Είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού, έχεις δει το ντέρμπι από την τηλεόραση και παρά την απογοήτευση που νιώθεις από την ήττα από τον Ολυμπιακό και την (άλλη μία) κακή εμφάνιση, δεν απενεργοποιείς την οθόνη και περιμένεις να ακούσεις τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Όπως η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της χώρας, γνωρίζεις αγγλικά – έστω και στοιχειωδώς – οπότε δεν έχεις ανάγκη τη μετάφραση του Αλέξανδρου Μανιάτογλου για να καταλάβεις τα λεγόμενα του Ισπανού προπονητή.

O ρεπόρτερ του συνδρομητικού καναλιού ρωτά τον Μπενίτεθ στο Flash Interview πως πρέπει να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια των Playoffs, αφού ρεαλιστικά η 3η θέση έχει χαθεί. Τότε για ανεξήγητο λόγο, ο 66χρονος τεχνικός θυμάται τη διαφορά των 9 βαθμών από τον Λεβαδειακό στην κανονική διάρκεια και την προσπέραση του Τριφυλλιού, που του επέτρεψε να τερματίσει στην τετράδα της βαθμολογίας.

«That was an achievement» ήταν τα ακριβή λόγια του Μπενίτεθ. Μεταφρασμένο στα ελληνικά, «αυτό ήταν ένα επίτευγμα». Ποια είναι η πρώτη δική σου αντίδραση; Η δική μου ήταν να… τσιμπηθώ. Να σταματήσω ότι κάνω για μερικά δευτερόλεπτα, για να επεξεργαστώ την απάντηση του Μπενίτεθ. Μήπως παράκουσα, μήπως η… αυτόματη μετάφραση στο μυαλό μου δεν λειτούργησε σωστά.

Αμ, δε! Όντως, αυτά δήλωσε επί λέξη ο προπονητής του Παναθηναϊκού. «Αυτό ήταν ένα επίτευγμα», το γεγονός πως ο πανάκριβος φετινός Παναθηναϊκός ξεπέρασε στον βαθμολογικό πίνακα τον Λεβαδειακό.

Σύγνωμη, αλλά το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό από μία ήττα, από ένα ντεφορμάρισμα, από μία κακή εμφάνιση. Το πρόβλημα αφορά το πως αντιλαμβάνεται τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Αν θεωρεί ως επιτυχίες τη συμμετοχή στα Playoffs, την τετράδα στη Stoiximan Super League και τους «16» στο Europa League, που μάλλον έτσι τις εκλαμβάνει αφού το έχει επαναλάβει σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, τότε η φύση του προβλήματος είναι διαφορετική από το αμιγώς ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Ο Μπενίτεθ δεν είναι ποδοσφαιρικά συμβατός

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μόνο μία επιλογή. Μαζί με τον Φράνκο Μπαλντίνι και τον Στέφανο Κοτσόλη, να προβούν σε μία ειλικρινή συζήτηση με τον Μπενίτεθ και κατόπιν να αποφασίσει εάν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Ήδη, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει διαπιστώσει διάσταση απόψεων για το ρόστερ, μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του Μπενίτεθ. Δεν έχει νόημα να διαιωνιστεί μία προβληματική κατάσταση… Το ανεπίτρεπτο λάθος που συνέβη πέρυσι με τον Ρουί Βιτόρια, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί φέτος από τον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του Τριφυλλιού.

Κυρίως, όμως, ο Παναθηναϊκός πρέπει να λειτουργήσει ως κανονικός ποδοσφαιρικός οργανισμός. Με κριτήρια και με προϋποθέσεις. Αφού ο Αλαφούζος επιθυμεί τη δημιουργία μίας κυριαρχικής ομάδας, πρέπει να ψάξει έναν προπονητή με το ανάλογο προφίλ. Προπονητές οι οποίοι πρεσβεύουν μία άλλη ποδοσφαιρική λογική, όπως ο Ρουί Βιτόρια και ο Ράφα Μπενίτεθ, οι οποίοι έχουν δείξει στην καριέρα τους ότι εφαρμόζουν άλλα αγωνιστικά στυλ δεν θα αλλάξουν στα… ποδοσφαιρικά γεράματα τους, επειδή έτσι ελπίζουν στο Τριφύλλι…

Ο Παναθηναϊκός για να εναρμονιστεί με την εποχή, χρειάζεται ένα σχέδιο και το κατάλληλο άνθρωπο για να το εφαρμόσει. Από μόνο του το σχέδιο δεν αρκεί, εάν εκείνος που καλείται να το υλοποιήσει δεν είναι συμβατός. Αυτό που συμβαίνει με τον Ράφα Μπενίτεθ, εκτός από τις δικές του ανεξήγητες εμμονές…