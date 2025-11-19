science
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι η διαδικασία των COP η λάθος λύση για το κλίμα;
Περιβάλλον 19 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι η διαδικασία των COP η λάθος λύση για το κλίμα;

Ακόμα και ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις των COP περιορίζονται στα λόγια. Το πρόβλημα είναι ότι για τη μεταρρύθμιση των συνομιλιών για το κλίμα απαιτείται απόλυτη ομοφωνία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Spotlight

Πάνω από την COP30 που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Βραζιλία πλανάται ένα  υπαρξιακό ερώτημα: περιβαλλοντικές οργανώσεις και διπλωμάτες αρχίζουν να αμφιβάλλουν για το κατά πόσο οι ετήσιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα πράγματι αποδίδουν.

Περισσότερα από 30 χρόνια συνομιλιών για την κλιματική κρίση έχουν οδηγήσει μεν σε πρόοδο –όπως η ραγδαία εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας–, όχι όμως αρκετή. Αντί να μειώνονται, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανέβηκαν φέτος σε νέο ρεκόρ.

Το ίδιο συμβαίνει με τη θερμοκρασία.

Ενόψει της COP3, ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει πως η ανθρωπότητα έχει ουσιαστικά χάσει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με τον οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι τα τέλη του αιώνα δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 1,5 βαθμούς, ή το πολύ τους 2,0 βαθμούς, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η άνοδος έχει ήδη φτάσει τους 1,4 βαθμούς και αναμένεται να ξεπεράσει το κρίσιμο όριο εντός της επόμενης δεκαετίας. Οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων, εκτίμησε ο ΟΗΕ, οδηγούν σε αύξηση κατά 2,3 έως 2,5 βαθμούς.

Ο στόχος του Παρισιού βασίστηκε σε επιστημονικές εκτιμήσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που φέρνει κάθε άνοδος της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, μια άνοδος κατά 2 βαθμούς θα υπερδιπλασίαζε το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε ακραίους καύσωνες, συγκριτικά με τους 1,5 βαθμούς. Θα κατέστρεφε επίσης το 99% των κοραλλιογενών υφάλων, έναντι 70% στο σενάριο των 1,5 βαθμών.

Αυτόχθονες του Αμαζονίου ζητούν κλιματική δικαιοσύνη έξω από την COP30 στο Μπέλεμ της Βραζιλίας (Reuters)

Αυτόχθονες του Αμαζονίου ζητούν κλιματική δικαιοσύνη έξω από την COP30 στο Μπέλεμ της Βραζιλίας (Reuters)

Ώρα για αλλαγή;

To Reuters ζήτησε τη γνώμη περισσότερων από 30 ειδικών, ανάμεσά τους διπλωμάτες, πρώην διαπραγματευτές του ΟΗΕ, υπουργούς, ακτιβιστές και στελέχη αναπτυξιακών τραπεζών από πλούσιες και φτωχές χώρες.

Πολλοί θεωρούν ότι το πλαίσιο της διαδικασίας του ΟΗΕ χρειάζεται μεταρρύθμιση προκειμένου να γίνουν οι υποσχέσεις των COP πράξη.

«Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις φιέστες γύρω από τις διαπραγματεύσεις και να περάσουμε σε πραγματικά στοχευμένες προσπάθειες για την επιτάχυνση της εφαρμογής» δήλωσε ένας ευρωπαίος διαπραγματευτής.

«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία από τις παλιές COP και η αρχή μιας νέας διαδικασίας» εκτίμησε.

Όμως, ακόμα και όσοι πιστεύουν ότι οι COP πρέπει να αλλάξουν διαφωνούν για τις απαιτούμενες αλλαγές.

Ορισμένοι ανησυχούν ότι η τρέχουσα περίοδος δεν ευνοεί τις μεταρρυθμίσεις. Με την κυβέρνηση Τραμπ να χαρακτηρίζει την κλιματική αλλαγή απάτη και την ΕΕ και άλλες χώρες να χαλαρώνουν την κλιματική πολιτική για χάρη της άμυνας και της οικονομίας, ανησυχούν ότι μια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να γυρίσει ως μπούμερανγκ και να φέρει κάτι χειρότερο.

«Σε μια εποχή που η συζήτηση για το κλίμα είμαι τόσο ευάλωτη, το να ανοίξουμε μια διαδικασία μεταρρύθμισης θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε θύματα των αρνητών της κλιματικής αλλαγής» δήλωσε ο Μανουέλ Ποθλγάρ Βιντάλ, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος του Περού.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν πέρυσι σε νέο ρεκόρ (Reuters)

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν πέρυσι σε νέο ρεκόρ (Reuters)

Ο ΟΗΕ επιζητά αλλαγές

Τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζουν τις εκκλήσεις για αλλαγές. Ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής της Συνθήκης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) έχει συστήσει ομάδα 15 πρώην αρχηγών κρατών, διπλωματών, υπουργών, εκπροσώπων επιχειρήσεις και αυτοχθόνων ομάδων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για τη βελτίωση των COP την επόμενη δεκαετία.

Η ομάδα θα υποβάλει τις προτάσεις της τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν δύο μέλη της στο Reuters.

Ο Στιλ επισήμανε πάντως ότι η διαδικασία των ετήσιων συνόδων έχει δώσει αποτελέσματα, καθώς οι τελευταίες δεσμεύσεις των κυβερνήσεων θα μείωναν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά 12% έως το 2035, σε σχέση με τα επίπεδα του 2035.

Ο επικεφαλής της UNFCC αναγνώρισε ωστόσο ότι «στην εποχή που βρισκόμαστε, πρέπει να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε προκειμένου να επιταχύνουμε […] Πρέπει όμως να είμαστε ξεκάθαροι για το ποιος μπορεί να αλλάξει τι».

Ένα μέλος της συμβουλευτικής ομάδας της UNFCC, ο κλιματολόγος Γιόχαν Ρόκστρομ, δήλωσε πως «τίποτα δεν έχει αποκλειστεί», με τις συζητήσεις να εξετάζουν επιλογές όπως η αλλαγή διαδικασίας στις COP ή η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία, αντί ομόφωνα.

Στρατιώτες συμμετέχουν στη φύλαξη του χώρου όπου διεξάγεται η COP30 στη Βραζιλία (Reuters)

Στρατιώτες συμμετέχουν στη φύλαξη του χώρου όπου διεξάγεται η COP30 στη Βραζιλία (Reuters)

Η πρόκληση της ομοφωνίας

Για όσους επιζητούν αλλαγή, ένα βασικό εμπόδιο είναι η απαίτηση των COP για λήψη αποφάσεων με πλήρη ομοφωνία μεταξύ σχεδόν 200 κυβερνήσεων, ένα μοντέλο που πολλές φορές μπλόκαρε τις πιο φιλόδοξες προτάσεις.

Για παράδειγμα, η συμφωνία της COP26 στη Γλασκώβη το 2021, η οποία αρχικά προέβλεπε «σταδιακή κατάργηση» της χρήσης γαιάνθρακας άλλαξε ώστε να λέει «σταδιακή μείωση», λόγω έντασης που υπέβαλε την τελευταία στιγμή η Ινδία.

Μια λύση θα ήταν η μετάβαση σε ένα μοντέλο πλειοψηφίας. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτείται πλήρης ομοφωνία.

Ορισμένες κυβερνήσεις έχουν προτείνει ιδέες όπως η διεξαγωγή των COP ανά διετία, ή η ανεξάρτητη διαπραγμάτευση δράσεων σε επιμέρους, μικρότερες συγκεντρώσεις, όπως ανέφεραν διπλωμάτες.

Στις τελευταίες COP, εξάλλου, οι δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, ανάμεσά τους λομπίστες της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, έκαναν τις συνόδους να μοιάζουν περισσότερο με εμπορική έκθεση.

Αν και ορισμένοι θεωρούν χρήσιμη αυτή τη συνάντηση των κυβερνήσεων με τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που απαιτούνται για να γίνουν πράξη οι κλιματικοί στόχοι, άλλοι ζητούν μια μείωση μεγέθους.

«Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά επωφελούνται πηγαίνοντας από COP σε COP, από κοκτέιλ σε κοκτέιλ, από εκδήλωση σε εκδήλωση, ενώ ο κόσμος συνεχίζει να καίγεται» δήλωσε ο διαπραγματευτής του Παναμά Κάρλος Μόντερεϊ.

O πρέδρος της Βραζιλίας ντα Σίλβα σε οικογενειακή φωτογραφία με ηγέτες λίγο πριν από την έναρξη της COP30 (Reuters)

O πρέδρος της Βραζιλίας ντα Σίλβα σε οικογενειακή φωτογραφία με ηγέτες λίγο πριν από την έναρξη της COP30 (Reuters)

«Πνιγόμαστε στη χαρτούρα»

Έγγραφο ομάδας εργασίας του ΟΗΕ που περιήλθε στην κατοχή του Reuters πρότεινε να υπαχθεί η UNFCC σε άλλο τμήμα του οργανισμού και διατύπωνε το ερώτημα του «κατά πόσο οι COP στη σημερινή μορφή τους πρέπει να τερματιστούν».

Η πρόταση θεωρείται απίθανο να εφαρμοστεί, ωστόσο ορισμένοι διπλωμάτες θα την εκλάβουν ως μήνυμα ότι «πρέπει να μαζευτούμε» όπως το έθεσε ο διαπραγματευτής ευρωπαϊκής χώρας.

Αυτό θα συνεπαγόταν περιορισμό των θεμάτων στη μακρά ατζέντα των συνομιλιών και μείωση του χρόνου που δαπανάται για τεχνική γραφειοκρατία.

«Το σύστημα δεν λειτουργεί. Πνιγόμαστε στη χαρτούρα» είπε ο Μόντερεϊ, ο εκπρόσωπος του Παναμά.

Στο μεταξύ, περιβαλλοντικές οργανώσεις καταδικάζουν τη διεξαγωγή των COP σε χώρες που στηρίζουν τα ορυκτά καύσιμα και ζητούν να αποκλειστούν από τις διαπραγματεύσεις εκπρόσωποι με σύγκρουση συμφερόντων, όπως στελέχη της πετρελαιοβιομηχανίας.

Αναγνωρίζοντας τις διαμαρτυρίες για την αργή πρόοδο, η Βραζιλία που φιλοξενεί τη φετινή σύνοδο ζήτησε από τους συμμετέχοντες να εστιάσουν στην υλοποίηση παλιών δεσμεύσεων, αντί την υποβολή νέων.

Η Βραζιλία έχει προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός συμβουλίου του ΟΗΕ που θα επισκέπτεται τις χώρες και θα ελέγχει την πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Οι κυβερνήσεις που συμμετέχουν στην COP30 εξετάζουν επίσης το πώς μπορεί να εξελιχθεί η παγκόσμια κλιματική διπλωματία.

Για πρώτη φορά, οι συμμετέχουσες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας τελικής συμφωνίας που θα έθετε τον στόχο να μεταβεί η κλιματική διπλωματία «από τις διαπραγματεύσεις στην εφαρμογή», σύμφωνα με σημείωμα της βραζιλιάνικης προεδρίας της COP30 την Κυριακή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου
Η Πτώση του Ίκαρου 16.11.25

Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου

Η εικόνα, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», είναι ένα οπτικό τρικ που δείχνει μια ανθρώπινη σιλουέτα να χάνεται σε ένα κίτρινο ψυχεδελκό μοτίβο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 19.11.25

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

Σήμερα ο εισαγγελέας θα παραλάβει τη δικογραφία και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του16χρονου, που καταγγέλλεται για τον βιασμό της 12χρονης στην Πάτρα

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»
Extraterrestrial 19.11.25

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

Οι νέες υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων φέρνουν στο προσκήνιο τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ ταινίες όπως το «Sirāt», το «Ένα απλό ατύχημα» και η «Συναισθηματική αξία» κυριαρχούν στη λίστα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS
Οικονομία 19.11.25

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS

Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως το IRIS, αλλά και σε άλλους τομείς

Σύνταξη
Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, χόρεψε συρτάκι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ερμήνευσε την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή ντουέτο με τον Ροντινέι

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος – Τι λένε τα θύματα
Πώς τα έπειθαν 19.11.25

Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες - Τι λένε τα θύματα

Βασικό στη μεθοδολογία της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες είναι ότι δεν αφήνουν το θύμα να κλείσει το τηλέφωνο - «Είχαν τη μητέρα μου μία ώρα» και τελικά την έπεισαν, αναφέρει ο γιος μιας γυναίκας

Σύνταξη
Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Σε μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Κουρασάο έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
Χανιώπορτα Ηρακλείου: Τι υποστηρίζει ο δράστης του αιματηρού περιστατικού με έναν τραυματία
Ελλάδα 19.11.25

«Τον μαχαίρωσα επειδή με δυσφημούσε στο Facebook» - Τι υποστηρίζει ο δράστης του επεισοδίου στη Χανιώπορτα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Χανιώπορτα Ηρακλείου - Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και ο 22χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στον αγκώνα τον 26χρονο

Σύνταξη
«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία
Συνέντευξη 19.11.25

«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία

Μετρώντας πάνω από μια δεκαετία στον χώρο του stand-up, ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει αυτή την περίοδο την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω», ακροβατώντας μεταξύ σάτιρας, μουσικής και πολιτικής ορθότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
NBA 19.11.25

Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τυχερός στάθηκε με τον τελευταίο τραυματισμό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού όπως έδειξαν οι εξετάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρός για να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ

Οι προκριματικοί όμιλοι για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη και έτσι, πέρα από τις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας, προέκυψαν και οι 16 που θα δώσουν τη μάχη για την παρουσία τους στα τελικά, μέσω μπαράζ.

Σύνταξη
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25

«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» - Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη - Αύριο η πολιτική κηδεία

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης «υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εγκρίνει την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου για έγκυες βουλευτές – αλλά οι πατεράδρς αποκλείονται για να κατευνάσουν τους συντηρητικούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Σχέδιο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ - Οι συνεννοήσεις με το Κρεμλίνο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο