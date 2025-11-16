Πώς η Κίνα γεμίζει το κενό που άφησαν οι ΗΠΑ στην COP30

Με τις ΗΠΑ να απουσιάζουν από την φετινή COP, για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, η Κίνα μπαίνει στο προσκήνιο ως ηγέτης στην καταπολέμηση της παγκόσμιας θέρμανσης. Το περίπτερό της δεσπόζει στην είσοδο του απέραντου χώρου του συνεδρίου COP30 στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου της Βραζιλίας, στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες καθαρής ενέργειας παρουσιάζουν τα οράματά τους για ένα πράσινο μέλλον σε μεγάλο κοινό στα αγγλικά και οι διπλωμάτες της εργάζονται στο παρασκήνιο για να διασφαλίσουν εποικοδομητικές συνομιλίες.

Αυτοί ήταν οι ρόλοι της Ουάσινγκτον, αλλά τώρα ανήκουν στο Πεκίνο.

«Το νερό ρέει εκεί που υπάρχει χώρος και η διπλωματία κάνει συχνά το ίδιο», δήλωσε στο Reuters ο Φραντσέσκο Λα Καμέρα, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επισημαίνοντας πως η κυριαρχία της Κίνας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ηλεκτρικά οχήματα ενισχύει τη θέση της στην κλιματική διπλωματία.

Η Κίνα και ο ρόλος Τραμπ

Η μεταμόρφωση της Κίνας από μια αθόρυβη παρουσία στις συνόδους κορυφής της Διάσκεψης των Μερών του ΟΗΕ, σε έναν πιο κεντρικό παράγοντα που επιδιώκει την προσοχή του κόσμου, αντικατοπτρίζει μια μετατόπιση στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

Επί χρόνια σκεπτικιστής απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ο Τραμπ απέσυρε για άλλη μια φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες – την χώρα με τις μεγαλύτερες ιστορικά εκπομπές ρύπων στον κόσμο – από την διεθνή Συμφωνία του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Φέτος, για πρώτη φορά, αρνήθηκε να στείλει επίσημη αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική και εθνική ασφάλεια της χώρας μας για να επιδιώξει αόριστους κλιματικούς στόχους που σκοτώνουν άλλες χώρες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς στο Reuters.

Ωστόσο, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διαδικασία, παραχωρεί πολύτιμο έδαφος στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, ιδίως καθώς η Κίνα, η οποία επί του παρόντος είναι η κορυφαία πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, επεκτείνει ραγδαία τις βιομηχανίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικών οχημάτων.

«Η Κίνα το καταλαβαίνει», σημείωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο συνέδριο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Η Αμερική δεν θα είναι ανταγωνιστική, αν δεν ξυπνήσουμε και δεν δούμε τι στο καλό κάνουν σε αυτόν τον χώρο, στις αλυσίδες εφοδιασμού, πώς κυριαρχούν στον κατασκευαστικό τομέα, πώς κατακλύζουν την ζώνη».

Ο «πράσινος» κόσμος

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η Κίνα είχε ένα μέτριο περίπτερο με λίγες μόνο θέσεις διαθέσιμες για κυρίως τεχνικές και ακαδημαϊκές ομάδες, το περίπτερο της COP30 καταλαμβάνει έναν εξαιρετικό χώρο κοντά στην είσοδο, δίπλα στη χώρα υποδοχής, τη Βραζιλία.

Φλιτζάνια κινεζικού καφέ μοναδικής προέλευσης, παιχνίδια για τα πάντα και επώνυμα είδη προσελκύουν τους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις Κινέζων αξιωματούχων και στελεχών από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο.

«Ας τιμήσουμε την κληρονομιά και ας εκπληρώσουμε το όραμα του Παρισιού, καθοδηγούμενοι από το κοινό μας μέλλον», ανέφερε την Πέμπτη σε κοινό ο Μενγκ Ξιανγκφένγκ, αντιπρόεδρος της κινεζικής CATL, του μεγαλύτερου κατασκευαστή μπαταριών στον κόσμο. «Ας προωθήσουμε τη συνεργασία για το κλίμα και ας χτίσουμε μαζί έναν καθαρό, όμορφο κόσμο».

Ο κολοσσός των μπαταριών προμηθεύει ήδη το ένα τρίτο των μπαταριών για κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Tesla, της Ford και της Volkswagen. Ήταν η πρώτη φορά που η CATL διοργάνωσε μια εκδήλωση σε COP, επιδιώκοντας να προσεγγίσει ένα κοινό κυβερνήσεων και ΜΚΟ.

Νωρίτερα εκείνο το απόγευμα, ο υφυπουργός Οικολογίας της Κίνας, Λι Γκάο, τόνισε σε ένα κατάμεστο ακροατήριο ότι η θέση της Κίνας ως ο κορυφαίος παραγωγός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο «αποφέρει οφέλη σε όλες τις χώρες, ιδίως στον Παγκόσμιο Νότο».

Η κινεζική State Grid, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, και οι κολοσσοί της ηλιακής ενέργειας Trina και Longi έκαναν επίσης παρουσιάσεις.

Ο κινεζικός γίγαντας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD παρουσίασε έναν στόλο plug-in υβριδικών οχημάτων συμβατών με βιοκαύσιμα που κατασκευάζονται στο εργοστάσιό του στη Μπαΐα της Βραζιλίας, για χρήση στην COP30.

Τόσο ο πρόεδρος της COP, Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο, όσο και η διευθύνουσα σύμβουλος της COP30, Άνα ντε Τόνι, έχουν επαινέσει τον ρόλο της Κίνας ως ηγέτη στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας.

«Η Κίνα έχει επιδείξει ηγετική θέση όχι μόνο πραγματοποιώντας τη δική της ενεργειακή επανάσταση, αλλά με την μεγάλης κλίμακας δυναμικότητα της Κίνας, μπορούμε πλέον να αγοράζουμε και χαμηλών εκπομπών άνθρακα… σε ανταγωνιστικές τιμές», επισήμεν ο ντε Τόνι στο Reuters.

«Η Κίνα είναι πολύ αποφασισμένη όχι μόνο να συνεχίσει να αποτελεί έναν πολύ σταθερό ηγέτη στη Συμφωνία του Παρισιού, ενισχύοντας τη διακυβέρνηση του κλίματος, αλλά και να λάβει πολύ πρακτικά μέτρα για να υποστηρίξει άλλες χώρες».

H Κίνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ατζέντα της COP30 πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις

Στο παρασκήνιο

Η Κίνα παίζει έναν πιο διακριτικό ρόλο στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, γεμίζοντας ένα κενό που άφησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν γνωστές για το ότι κινητοποιούσαν τις κυβερνήσεις προς μια συμφωνία, σύμφωνα με νυν και πρώην διπλωμάτες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

«Σιγά σιγά, η Κίνα ενεργεί ως εγγυητής του κλιματικού καθεστώτος», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης από μια αναδυόμενη οικονομία. «Επένδυσαν πολλά στην πράσινη οικονομία. Αν υπάρξει κάποιο είδος εναλλαγής, θα χάσουν».

Ένας Βραζιλιάνος διπλωμάτης δήλωσε ότι η Κίνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ατζέντα της COP30 πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι διπλωμάτες της δεν εμπλέκονταν εκτός εάν υπήρχε κάποιο βασικό ζήτημα για αυτούς.

Η Σου Μπίνιαζ, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ για το κλίμα υπό τον Τζον Κέρι και ήταν βασικός αρχιτέκτονας της Συμφωνίας του Παρισιού, επισήμανε πως η Κίνα είχε την ικανότητα να συνενώσει τα ευρύτατα συμφέροντα του αναπτυσσόμενου κόσμου, από τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες όπως οι BRICS έως τα μικρά αναπτυσσόμενα έθνη.

Συνεργάστηκε στενά με τους Κινέζους ομολόγους της σε τέσσερις διμερείς συμφωνίες για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης αυτής που απελευθέρωσε τη συμφωνία του Παρισιού.

«Τείνουν να είναι πολύ σκληροί, να υιοθετούν σκληρές θέσεις όπως οι ΗΠΑ, αλλά προς το τέλος να είναι ρεαλιστές», πρόσθεσε στο Reuters.

