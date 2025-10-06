science
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
science

Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων
Περιβάλλον 06 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων

Οι επιδόσεις της Κίνας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθαν απο τον τομέα της ενεργειας όπου οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 3%

Σύνταξη
Η Κίνα ο μεγαλύτερος -με διαφορά- ρυπαντής του κόσμου υπόσχεται να μειώσει δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το Πεκίνο δεσμεύτηκε για πρώτη φορά να μειώσει τις εκπομπές κατα 7 έως 10% απο τα μέγιστα επίπεδα που σημειώθηκαν το Μάρτιο του 2024 (12.000 μετρικοί τόνοι διοξειδίου του άνθρακα) αν και θα αρκούσε η πιστή τήρηση και κατάκτηση μικρότερων ποσοστών.

Η δέσμευση αυτή δεν επαρκεί για να αποφευχθεί η υπέρβαση των ορίων της υπερθέρμανσης του πλανήτη που έχουν καθοριστεί στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, και η Κίνα θα πρέπει να διατηρήσει μειώσεις άνω του 1% κάθε χρόνο για να επιτύχει τον στόχο της.

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις 20+ χώρες των οποίων οι εκπομπές έχουν μειωθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, σημείωσαν ετήσια μέση μείωση μεγαλύτερη από 1%, και υπάρχουν ελπίδες ότι η Κίνα μπορεί να έχει υποσχεθεί και πάλι λιγότερα από όσα μπορεί να προσφέρει.

Η …«ακόρεστη» δίψα για ενέργεια

Η ενέργεια είναι το «’Αγιο Δισκοπότηρο» για τη χώρα που αποκαλείται και το μεγάλο εργοστάσιο του πλανήτη. Παρ΄ολα αυτά η πτώση των ποσοστών προήλθαν ακριβώς απο τον τομέα της ενέργειας, την κύρια πηγή αερίων του θερμοκηπίου στην Κίνα, μειώθηκαν κατά 3% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025 , σύμφωνα με τη μελέτη του επικεφαλής αναλυτή του CREA, Λορι Μιλιλβίρτα, για τον ερευνητικό οργανισμό Carbon Brief με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ερευνητής του CREA απέδωσε τη μείωση στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τον ταχέως αναπτυσσόμενο στόλο ηλιακών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας, ο οποίος αναμένεται να σημειώσει άλλη μια χρονιά ρεκόρ προσθήκης δυναμικότητας το 2025, θέτοντας τις εκπομπές σε τροχιά μείωσης για ολόκληρο το έτος 2025, σύμφωνα με τη μελέτη.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αυξήσει τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές της, υποσχόμενος να φτάσει στο ανώτατο όριο εκπομπών έως το 2030, ενώ έθεσε στόχους για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Μέχρι το 2024, η Κίνα είχε ήδη επιτύχει τους στόχους της για την ανανεώσιμη ενέργεια έξι χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, και πρόσφατα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ότι η χώρα έφτασε στο ανώτατο όριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: ot.gr

