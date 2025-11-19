Η Βραζιλία ελπίζει για συμφωνία στην COP30, το χάσμα όμως παραμένει

Η προεδρία της COP30 στη Βραζιλία δηλώνει αισιόδοξη για συμφωνία στα πιο ακανθώδη ζητήματα της συνόδου για την κλιματική αλλαγή, αν και αναγνωρίζει ότι οι διαφωνίες παραμένουν για ορισμένα θέματα όπως η χρήση ορυκτών καυσίμων.

Στη σύνοδο των δύο εβδομάδων που διεξάγεται στην πόλη Μπέλεμ του Αμαζονίου, εκπρόσωποι σχεδόν 200 κυβερνήσεων επιχειρούν να ισχυροποιήσουν το περίπλοκο πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική δράση και να αντιμετωπίσουν τις απειλές που φέρνει η άνοδος της θερμοκρασίας.

Η Βραζιλία είχε δηλώσει ότι θα δώσει έμφαση στην υλοποίηση προηγούμενων δεσμεύσεων αντί σε πιο φιλόδοξα μέτρα για το μέλλον.

Η προεδρία της συνόδου επιθυμεί τώρα συμφωνία σε δύο φάσεις, αναφέρει το Reuters: Ένα πρώτο πακέτο την Τετάρτη θα περιλαμβάνει ζητήματα όπως η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και η παροχή κλιματικής οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες –ένα θέμα που θεωρήθηκε υπερβολικά ακανθώδες για να περιληφθεί στην επίσημη ατζέντα της συνάντησης. Το δεύτερο πακέτο που σχεδιάζεται για την Παρασκευή θα καλύπτει τα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα.

Επιβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγματευτές θα εργάζονταν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα , ο πρόεδρος της COP30 Αντρέ Κορέα ντο Λάγο δήλωσε αισιόδοξος ότι η πρώτη συμφωνία θα μπορούσε να εγκριθεί την Τετάρτη, έστω και «πολύ αργά» τη νύχτα.

Μια τέτοια συμφωνία θα έκανε τη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες COP, οι οποίες παρατάθηκαν πέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης.

Η COP30 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Οικονομική βοήθεια και ορυκτά καύσιμα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα συμμετάσχει στις συζητήσεις την Τετάρτη για να δώσει πολιτική ώθηση στις διαπραγματεύσεις και να συναντήσει τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Την Τρίτη, η προεδρία της COP30 παρουσίασε ένα πρώτο σχέδιο συμφωνίας με τίτλο «Παγκόσμιο Mutirão: Ενώνοντας την ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια κινητοποίηση κατά της κλιματικής αλλαγής». Ο τίτλος παραπέμπει στη βραζιλιάνικη ιδέα του mutirão, ένα πνεύμα συλλογικής προσπάθειας.

Το σχέδιο τροποποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας με βάση τα σχόλια των χωρών και η μια νέα βερσιόν του αναμένεται την Τετάρτη.

Στα πιο δύσκολα ζητήματα περιλαμβάνεται ο μηχανισμός μέσω του οποίου τα πλούσια κράτη θα προσφέρουν οικονομική βοήθεια για την προώθηση της καθαρής ενέργειας στις φτωχότερες χώρες, καθώς και το τι πρέπει να γίνει για το χάσμα ανάμεσα στις δεσμεύσεις για τις εκπομπές άνθρακα και τις μειώσεις που απαιτούνται για να σταματήσει η άνοδος της θερμοκρασίας.

Ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους η Βραζιλία, επιθυμούν επίσης έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή συμφωνίας που υπογράφηκε στην COP28 το 2023 για τη «σταδιακή μείωση» της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Στο σχέδιο που παρουσιάστηκε την Παρασκευή, το ζήτημα παρουσιάζεται ως προαιρετική προσθήκη.

«Η αναφορά στο τρέχον κείμενο είναι αδύναμη […] Πρέπει να ισχυροποιηθεί και να υιοθετηθεί» δήλωσε η Τίνα Στέτζ, εκπρόσωπος των Νησιών Μάρσαλ, μαζί με διαπραγματευτές περισσότερων από δέκα ακόμα χωρών.

Η πρόταση συναντά ωστόσο αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος της COP30 Κορέο ντε Λάγο δήλωσε ότι μια παράγραφος του πρώτου σχεδίου, η οποία προέβλεπε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να υποβάλουν σχέδια μείωσης των ορυκτών καυσίμων, είχε ήδη απορριφθεί από μεγάλο αριθμό χωρών.

Όπως είπε, «οι περισσότερες χώρες το βλέπουν είτε ευνοϊκά είτε ως κόκκινη γραμμή».