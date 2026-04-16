O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Η πλατφόρμα YouTube έκλεισε το κανάλι του αυτοαποκαλούμενου «Mr Explosive», ο οποίος παραδέχτηκε ότι δημιούργησε για λογαριασμό του Ιράν τα viral βίντεο με χαρακτήρες Lego που γελοιοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει μια εκστρατεία προπαγάνδας στο Διαδίκτυο που βασίζεται σε meme και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

Το κανάλι Explosive Media, που παρουσιαζόταν αρχικά ως ανεξάρτητο, έγινε διάσημο για τα καλοφτιαγμένα βίντεό του που συγκέντρωναν εκατομμύρια προβολές.

«Κλείσαμε το κανάλι αυτό για παραβίαση των κανόνων μας για τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, τις παραπλανητικές πρακτικές και τις απάτες» ανέφερε εκπρόσωπος της πλατφόρμας YouTube στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η λειτουργία του καναλιού ανεστάλη την 27η Μαρτίου, πρόσθεσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Explosive Media του Mr Explosive συνεχίζει πάντως να αναρτά αντιαμερικανικό περιεχόμενο σε άλλες πλατφόρμες όπως το X ή το Telegram.

Το Instagram, που ανήκει στη Meta, έκλεισε τον λογαριασμό της Explosive Media, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ωστόσο ένας άλλος λογαριασμός με αυτό το όνομα παρέμενε ενεργός χθες.

Το κλείσιμο του καναλιού στο YouTube δεν αναμένεται να έχει παρά περιορισμένο αντίκτυπο στην απήχηση της ομάδας: τα βίντεο που παράγει συνεχίζουν να μοιράζονται άλλοι χρήστες της πλατφόρμας.

Το περιεχόμενο αυτό -στα αγγλικά- προφανώς απευθύνεται σε κοινό εκτός Ιράν, όπου ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το X δεν είναι προσβάσιμοι παρά μόνο μέσω VPN εδώ και χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Γαλλικό Πρακτορείο