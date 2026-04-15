science
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βομβαρδισμοί με μιμίδια – Το Ιράν δείχνει να νικά τον πόλεμο των social media
Τεχνολογία 15 Απριλίου 2026, 12:16

Το Ιράν χτυπά τις ΗΠΑ με τα ίδια τους τα τεχνολογικά όπλα. Το χιούμορ και ο σαρκασμός νικούν στον πόλεμο των εντυπώσεων στα social media.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ πόνταρε σε μια προπαγανδιστική εικόνα ΑΙ που τον παρουσίαζε ως Μεσσία, η οποία όμως γύρισε ως μπούμερανγκ με κατηγορίες για βλασφημία. Όμως, την ώρα που αμερικανός πρόεδρος αποτυγχάνει στον πόλεμο των social, media, το Ιράν πλημμυρίζει το Διαδίκτυο με καλοφτιαγμένα βίντεο και meme που μετατρέπουν τον σαρκασμό σε όπλο.

Αν και το Ιράν βρίσκεται υπό την ηγεμονία ενός θεοκρατικού καθεστώτος που συχνά επιτίθεται στις αμαρτίες της Δυτικής κουλτούρας, στρατιές πολεμιστών της GenΖ  χτυπούν τις ΗΠΑ με τα ίδια της τα τεχνολογικά όπλα, αναφέρει ο Guardian.

Οι πρεσβείες του Ιράν σε άλλες χώρες, ακόμα και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλίμπαφ, αναρτούν μιμίδια με το τσουβάλι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ιρανοί ζουν εδώ και εβδομάδες το διαδικτυακό μπλακάουτ που επέβαλε η κυβέρνηση, εν μέσω των αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών.

Πολλές από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ιράν έχουν κλείσει και πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται για την προπαγάνδα στα τηλεοπτικά κανάλια.


Την ίδια ώρα, η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Αφρική βρίσκεται σε κρίση δημιουργικότητας. Όταν ο Τραμπ απείλησε να «καταστρέψει» τον περσικό πολιτισμό, η πρεσβεία ανάρτησε το βίντεο ενός τρομαγμένου σκύλου να περιμένει την καταστροφή που δεν ήρθε ποτέ.

Και όταν ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει τα λιμάνια του Ιράν, η ίδια πρεσβεία πόσταρε ένα βίντεο ΑΙ που δείχνει τον Τραμπ με αμφίεση ροκ σταρ των ‘80s να τραγουδά το «Blockade», μια διασκευή του χιτ «Voyage Voyage» της Desireless.

Μέσα σε 24 ώρες, το βίντεο συγκέντρωσε 45.000 like, σημειώνει ο Guardian.

To Ιράν έδρασε πολύ ταχύτερα από τη χώρα των «tech bros» στο να στείλει το μήνυμά του, σχολίασε η Νάργκες Μπατζόγκλι, επίκουρη καθηγήτρια Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μιλώντας σε εκδήλωση του Quincy Institute.

«Οι πόλεμοι διεξάγονται σε δύο πεδία» είπε. «Διεξάγονται στο πεδίο της μάχης, όμως εξίσου σημαντικός είναι ο πόλεμος επικοινωνιών. Το Ιράν μονοπωλεί αυτόν τον πόλεμο παγκοσμίως, ειδικά στα social media».

Οι Ιρανοί, είπε, γνώριζαν ότι δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα mainstream μέσα των ΗΠΑ, τα οποία εδώ και 50 χρόνια παρουσιάζουν τη χώρα ως θεοκρατική δυστοπία. «Αυτό στο οποίο πόνταραν για να ασκήσουν πειρατεία στη συζήτηση και το αφήγημα είναι το βασίλειο των social media» είπε.

Ακόμα και Δυτική λογαριασμοί που καλύπτουν όλο το πολιτικό φάσμα, από τη φιλελεύθερη αριστερά μέχρι το κίνημα MAGA του Τραμπ, «μεταδίδουν viral περιεχόμενο από το Ιράν κάθε μέρα» είπε η Μπατζόγκλι.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στα 15 χρόνια που παρακολουθώ επαγγελματικά τα social media» δήλωσε.

Εκτός όμως από την εγχώρια παραγωγή περιεχομένου, το Ιράν έχει βοήθεια από το εξωτερικό. Παράδειγμα είναι τα viral βίντεο με χαρακτήρες Lego που αναρτά η Explosive Media, η εταιρεία ενός δημιουργού που ζήτησε να τον αποκαλούν «Mr Explosive». Ο ίδιος παραδέχτηκε στο BBC ότι το Ιράν είναι «πελάτης» του.

YouTube thumbnail

Κύριο αφήγημα των βίντεο είναι ότι ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για να αποσπάσει την προσοχή από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Εκτός του Ιράν φέρεται να βρίσκεται και ο δημιουργός των αναρτήσεων που εμφανίζονται στον λογαριασμό του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλίμπαφ. Σύμφωνα με έρευνα του IranWire, πρόκειται για «παλιό πολιτικό σύμμαχο με βάση στις ΗΠΑ».

Η στροφή στα social media, επισημαίνει ο Guardian, φαίνεται πως είχε αρχίσει πριν από τον πόλεμο. Ο πρώην ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση, είχε τη δύναμη που ασκούσαν στην ιρανική νεολαία τα Δυτικά social media.

Σε συνάντηση το 2024 είχε πει: «Τα μέσα ενημέρωσης είναι πιο αποτελεσματικά από τους πυραύλους, τα αεροπλάνα και τα drone στο να αναγκάζουν τον εχθρό να υποχωρεί και να επηρεάζουν καρδιές και μυαλά. Κάθε πόλεμος είναι ένας πόλεμος μέσων ενημέρωσης. Όποιος έχει μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα είναι αυτός που θα πετύχει τους στόχους του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Σύνταξη
Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Σύνταξη
Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Επιστήμες 14.04.26

Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14.04.26

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνους εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Σύνταξη
Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Σύνταξη
«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Σύνταξη
Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Σύνταξη
Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies